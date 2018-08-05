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Фамильные привилегии?

Сотрудники бюро принудительного исполнения при прокуратуре около полугода, под любыми предлогами, игнорируют направленные судом два исполнительных листа, в соответствии с которыми здание пристроенной к торцу многоэтажного дома харчевни должно быть приведено в соответствие с градостроительными нормами, а сама харчевня, не позволяющая жильцам открыть окна с 9 утра до 23 вечера, ликвидирована.

Предыстория конфликта такова. В мае 2008 года хоким Ташкента А. Тухтаев выделил 0,015 гектара товарищества собственников жилья «Муборак Юрт» по адресу: улица Чиланзарская, д.2. под строительство торгово-бытового комплекса. Жильцов, выразивших несогласие с решением, заверили, что комплекс не осложнит им жизнь. Но осложнил – крыша пристройки была подведена под нижний обрез окон владельцев квартир, расположенных на втором этаже. 

Невыносимо стало, когда здание было продано другому владельцу, пожелавшему перепрофилировать объект, создав в нем пункт общественного питания. Он начал жарить куриные крылышки, запах от которых до сего дня не позволяет жильцам открыть окна с раннего утра и до позднего вечера.

1 июня 2017 года жильцы – Анна Мельникова и Исомуддин Джалалов – подали исковое заявление в Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам на хозяина харчевни и выиграли его. Суд обязал владельца опустить крышу до уровня пола второго этажа жилого дома и прекратить жарить крылышки, поскольку разрешение было получено на торгово-бытовой комплекс, а никак не на харчевню.

Однако, невзирая на решение суда, 24 июля 2017 года Главное управление по архитектуре и строительству Ташкента выдает предпринимателю, открывшему под окнами дома №2 общепит, разрешение на перепрофилирование объекта. В марте 2018 года хоким Чиланзарского района Д. Хидоятов, прекрасно осведомленный о том, что решение суда вступило в законную силу, утверждает акт приемки государственной комиссии о перепрофилировании пристройки к торцу жилого дома. То есть, плюёт на суд, на регламентирующее подобные действия постановление правительства, на жильцов, в распоряжении которых имеется не только вступившее в законную силу решение суда, но и заключение Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента о том, что воздух в их квартирах не отвечает санитарным нормам.

Около полугода, как сказано выше, сотрудники Бюро по принудительному исполнению при прокуратуре, проявляющие завидное служебное рвение в иных случаях, не исполняют решение суда. Почему?

Как вы заметили, мы ещё ни разу не назвали фамилии-имени-отчества частного предпринимателя, открывшего точку общепита, чадящую 14 часов в сутки под окнами жильцов торцевых квартир дома №2 второго квартала Чиланзара. Восполняем пробел. Это - Мирзаев Насыр Мансурович.

Мираглам Мирзаев, Мухаббат Мирзаева, Мансур Мирзаев… Не в этом ли ряду следует искать причины нарушений закона хокимом района, пренебрежения к решению суда сотрудников Бюро принудительного исполнения при прокуратуре? Да, это предположение, не более, но оно – единственное объяснение происходящему. Другого пока на ум не приходит...

Фамильные привилегии?


Редакция



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Просмотров: 708     5 августа 2018



 
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