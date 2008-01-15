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Взяли при получении выкупа

Сотрудники ГУВД Ташкента задержали предполагаемого похитителя государственных регистрационных номеров с частных автомобилей, использовавшего Telegram для дистанционного анонимного контакта и требовавшего выкуп за возвращение номеров владельцу. Им оказался несовершеннолетний учащийся профильного колледжа с углубленным изучением информационно-коммуникационных технологий, проживавший на массиве «Водник». Юношу взяли при попытке обналичить сумму выкупа, переведенную одним из пострадавших.

Напомним, что в ночь на 19 июля мы сообщили о том, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента были сняты государственные номера с пяти автомобилей. Одному из пострадавших сотрудники ГУВД предложили перечислить выкуп злоумышленнику, в надежде взять его с поличным. Выкуп был перечислен, но вычислить, кто получил деньги, тогда не удалось. На сей раз - сработало.

Взяли при получении выкупа


Соб. инф.



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Просмотров: 671     5 августа 2018


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