Взяли при получении выкупа



Сотрудники ГУВД Ташкента задержали предполагаемого похитителя государственных регистрационных номеров с частных автомобилей, использовавшего Telegram для дистанционного анонимного контакта и требовавшего выкуп за возвращение номеров владельцу . Им оказался несовершеннолетний учащийся профильного колледжа с углубленным изучением информационно-коммуникационных технологий, проживавший на массиве «Водник». Юношу взяли при попытке обналичить сумму выкупа, переведенную одним из пострадавших.



Напомним, что в ночь на 19 июля



. Им оказался несовершеннолетний учащийся профильного колледжа с углубленным изучением информационно-коммуникационных технологий, проживавший на массиве «Водник». Юношу взяли при попытке обналичить сумму выкупа, переведенную одним из пострадавших.Напомним, что в ночь на 19 июля мы сообщили о том, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента были сняты государственные номера с пяти автомобилей. Одному из пострадавших сотрудники ГУВД предложили перечислить выкуп злоумышленнику, в надежде взять его с поличным. Выкуп был перечислен, но вычислить, кто получил деньги, тогда не удалось. На сей раз - сработало.