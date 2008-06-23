Жильцы ходят под себя



30 июля – 4 августа 2018 года



Республиканские издания 1 августа июля опубликовали отчет УзА под заголовком «Результаты аграрных реформ должны отражаться в росте благосостояния народа и стабильности цен». В нем речь идет о том, что под председательством президента 31 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения развития хлопчатника, посева повторных культур, эффективного использования приусадебных земель населения и экспорта сельскохозяйственной продукции.



В газетах 2 августа опубликован указ «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» и постановление президента «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства».



В этот же день в республиканских СМИ опубликован отчет УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял президента Европейского банка реконструкции и развития».



В республиканских СМИ 3 августа распространено постановление президента «О мерах по внедрению инновационной модели управления здравоохранением в Республике Узбекистан».



В субботних номерах газеты опубликовали отчет УзА под заголовком «Будут созданы новые виноградники и модернизирована винодельческая промышленность». В нем сообщается, что президент 3 августа провел совещание, посвященное вопросам расширения виноградных плантаций и развития виноделия, увеличения производства и экспорта продукции винодельческой отрасли.



Также на первых страницах газеты поместили текст поздравления главы государства «Коллективу акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» с Днем работников железнодорожного транспорта и указ «О награждении группы работников сферы железнодорожного транспорта страны».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 31 августа опубликован закон «О противодействии экстремизму.



В газете «Народное слово» 3 августа опубликована статья «Рубить нельзя оставить. Где поставить запятую, решают районные хокимияты». В ней поднимаются проблемы незаконной вырубки деревьев в городе. «Несмотря на то, что общий ущерб природе оценен в 3,76 млрд сумов, взыскано только 576,3 млн сумов, то есть 15 процентов», - пишет автор. Он также указывает на отсутствие специальной структуры, ответственной за уход, профилактику, борьбу с болезнями зеленных насаждений в городе.



В этом же издании 4 августа под заголовком «Удобен и выгоден. Но всегда ли доступен?» опубликован проблемный материал, посвященный росту цен сжиженный газ. По данным автора, с начала мая цена на сжиженный газ на бирже начала быстро расти и увеличилась почти в 3,6 раза. Он также обратил внимание на то, что увеличены объемы выставляемого на бирже газа. «В данном случае цена формируется в соответствии с рыночными механизмами, а не по производственной себестоимости АО «Узбекнефтегаздобыча», - пишет автор.



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал «Это школа или караван сарай?». В материале речь идет о плачевном состоянии одной из сельских школ Ферганской области. Как пишет автор, в школе, где учится свыше 800 детей, последний раз косметический ремонт делали 10 лет назад. «Часть школьного забора отсутствует, столовая не работает, душевых в спортзале нет. Мало того, к торцу школьного здания начали пристраивать жилой дом для участкового инспектора», - пишет автор.



Газета XXI Asr 2 августа опубликовала большой критический материал «Есть ли хозяин у Ташкентского моря?». Журналист посетил одно из мест летнего отдыха горожан и рассказал о положении дел. «Всюду антисанитария, грязь, кучи мусора, купаться просто опасно, питание страшно дорогое…», - пишет автор. На его вопрос, есть ли здесь хозяин, ему указали на некое ООО, которому все мелкие предприниматели платят за аренду территории. Повсюду в беспорядке впритык расставлены так называемые кровати для отдыхающих, застеленными грязными рванными курпачи.



Журналист газеты «Хуррият» посетил ресторан, где много любителей кальяна. В статье рассказывается, что в это заведение народ начинает приходить после 11 часов ночи, а зал заполняется к полночи. На входе огромная вывеска: «Всем женским компаниям скидка 20%». Да и кальян представителям слабого пола предлагают с 20% скидкой. Далее автор рассуждает о вреде курения вообще, в частности кальяна.



В газете «Махалла» (31 июля) опубликована реплика под заголовком «Старые проблемы нового дома». Речь - о новостройках для молодых семей в одном из районов Самаркандской области. «После получения квартир, счастье наше было недолгим. За три года, что сюда вселились, не решается проблемы воды и канализации. Ведрами таскаем воду. От запаха, накопившихся канализационных стоков не спасают даже закрытые окна и двери. Жалобы в хокимият остаются без ответа», - жалуются новоселы.



В газете «Узбекистон бунёдкори» 31 июля опубликован материал под заголовком «Одно говорят, другое делают. В результате страдают предприниматели». В подзаголовке написано: «Почему хокимият Карши тянет с возмещением ущерба группе предпринимателей?». Речь о том, что хокимият города Карши начал сносить объекты предпринимательства вдоль реконструируемой трассы, но компенсацию не выплачивает.



Газета «Даракчи» опубликовала информацию под заголовком «Гафур Рахимов встретился с президентом Национального олимпийского комитета». В ней говорится, что вице-президент Олимпийского Совета Азии (ОСА), Президент международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов посетил Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.



В этом же издании опубликована заметка «В Ташкенте задержали воров, которые украли в зарубежных банках 3,5 млн. долларов». «Сотрудниками управления внутренних дел Ташкента задержана преступная группа, пытавшихся ограбить частный банк. В период с 2015 по 2018 год они украли 3,5 млн долларов физических лиц, хранившихся в банках России, Украины, Беларуси, Молдове и Македонии», - пишет газета.



В еженедельном издании «Адолат кузгуси» опубликовано сообщение «В розыск объявлен бывший начальник следственного управления СНБ». «В отношении экс начальника следственного управления бывшего СНБ Олега Бусыгина возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 165 УК Узбекистана (вымогательство). Он объявлен в розыск и по отношении к нему заочно принято решении о применении меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу», - говорится в сообщении со ссылкой на Генеральную прокуратуру.



