 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Жильцы ходят под себя
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Жильцы ходят под себя

30 июля – 4 августа 2018 года

Республиканские издания 1 августа июля опубликовали отчет УзА под заголовком «Результаты аграрных реформ должны отражаться в росте благосостояния народа и стабильности цен». В нем речь идет о том, что под председательством президента 31 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения развития хлопчатника, посева повторных культур, эффективного использования приусадебных земель населения и экспорта сельскохозяйственной продукции.

В газетах 2 августа опубликован указ «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» и постановление президента «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства».

В этот же день в республиканских СМИ опубликован отчет УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял президента Европейского банка реконструкции и развития».

В республиканских СМИ 3 августа распространено постановление президента «О мерах по внедрению инновационной модели управления здравоохранением в Республике Узбекистан».

В субботних номерах газеты опубликовали отчет УзА под заголовком «Будут созданы новые виноградники и модернизирована винодельческая промышленность». В нем сообщается, что президент 3 августа провел совещание, посвященное вопросам расширения виноградных плантаций и развития виноделия, увеличения производства и экспорта продукции винодельческой отрасли.

Также на первых страницах газеты поместили текст поздравления главы государства «Коллективу акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» с Днем работников железнодорожного транспорта и указ «О награждении группы работников сферы железнодорожного транспорта страны».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 31 августа опубликован закон «О противодействии экстремизму.

В газете «Народное слово» 3 августа опубликована статья «Рубить нельзя оставить. Где поставить запятую, решают районные хокимияты». В ней поднимаются проблемы незаконной вырубки деревьев в городе. «Несмотря на то, что общий ущерб природе оценен в 3,76 млрд сумов, взыскано только 576,3 млн сумов, то есть 15 процентов», - пишет автор. Он также указывает на отсутствие специальной структуры, ответственной за уход, профилактику, борьбу с болезнями зеленных насаждений в городе.

В этом же издании 4 августа под заголовком «Удобен и выгоден. Но всегда ли доступен?» опубликован проблемный материал, посвященный росту цен сжиженный газ. По данным автора, с начала мая цена на сжиженный газ на бирже начала быстро расти и увеличилась почти в 3,6 раза. Он также обратил внимание на то, что увеличены объемы выставляемого на бирже газа. «В данном случае цена формируется в соответствии с рыночными механизмами, а не по производственной себестоимости АО «Узбекнефтегаздобыча», - пишет автор.

Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал «Это школа или караван сарай?». В материале речь идет о плачевном состоянии одной из сельских школ Ферганской области. Как пишет автор, в школе, где учится свыше 800 детей, последний раз косметический ремонт делали 10 лет назад. «Часть школьного забора отсутствует, столовая не работает, душевых в спортзале нет. Мало того, к торцу школьного здания начали пристраивать жилой дом для участкового инспектора», - пишет автор.

Газета XXI Asr 2 августа опубликовала большой критический материал «Есть ли хозяин у Ташкентского моря?». Журналист посетил одно из мест летнего отдыха горожан и рассказал о положении дел. «Всюду антисанитария, грязь, кучи мусора, купаться просто опасно, питание страшно дорогое…», - пишет автор. На его вопрос, есть ли здесь хозяин, ему указали на некое ООО, которому все мелкие предприниматели платят за аренду территории. Повсюду в беспорядке впритык расставлены так называемые кровати для отдыхающих, застеленными грязными рванными курпачи.
 
Журналист газеты «Хуррият» посетил ресторан, где много любителей кальяна. В статье рассказывается, что в это заведение народ начинает приходить после 11 часов ночи, а зал заполняется к полночи. На входе огромная вывеска: «Всем женским компаниям скидка 20%». Да и кальян представителям слабого пола предлагают с 20% скидкой. Далее автор рассуждает о вреде курения вообще, в частности кальяна.

В газете «Махалла» (31 июля) опубликована реплика под заголовком «Старые проблемы нового дома». Речь - о новостройках для молодых семей в одном из районов Самаркандской области. «После получения квартир, счастье наше было недолгим. За три года, что сюда вселились, не решается проблемы воды и канализации. Ведрами таскаем воду. От запаха, накопившихся канализационных стоков не спасают даже закрытые окна и двери. Жалобы в хокимият остаются без ответа», - жалуются новоселы.

В газете «Узбекистон бунёдкори» 31 июля опубликован материал под заголовком «Одно говорят, другое делают. В результате страдают предприниматели». В подзаголовке написано: «Почему хокимият Карши тянет с возмещением ущерба группе предпринимателей?». Речь о том, что хокимият города Карши начал сносить объекты предпринимательства вдоль реконструируемой трассы, но компенсацию не выплачивает.

Газета «Даракчи» опубликовала информацию под заголовком «Гафур Рахимов встретился с президентом Национального олимпийского комитета». В ней говорится, что вице-президент Олимпийского Совета Азии (ОСА), Президент международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов посетил Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

В этом же издании опубликована заметка «В Ташкенте задержали воров, которые украли в зарубежных банках 3,5 млн. долларов». «Сотрудниками управления внутренних дел Ташкента задержана преступная группа, пытавшихся ограбить частный банк. В период с 2015 по 2018 год они украли 3,5 млн долларов физических лиц, хранившихся в банках России, Украины, Беларуси, Молдове и Македонии», - пишет газета.

В еженедельном издании «Адолат кузгуси» опубликовано сообщение «В розыск объявлен бывший начальник следственного управления СНБ». «В отношении экс начальника следственного управления бывшего СНБ Олега Бусыгина возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 165 УК Узбекистана (вымогательство). Он объявлен в розыск и по отношении к нему заочно принято решении о применении меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу», - говорится в сообщении со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Жильцы ходят под себя


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 298     5 августа 2018


Пересечения по теме
  • Будни узбекских подпольщиц 23 июня 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сидит под балдахином китаец Си Цзиньпин... 19 июня 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Кто подарки нам принес? 30 декабря 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Проститутки под Тамерланом 17 июня 2007 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Кто сидит под домашним арестом 4 октября 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сам себя не похвалишь... 28 декабря 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сам себя не похвалишь - весь день, как... 14 июля 2007 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Нас не подмять! 7 ноября 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Слова президента подняли удои молока 12 марта 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Ходят тут всякие… 11 апреля 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Огород у подъезда и домна на кухне 20 февраля 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Весь мир находится под впечатлением 8 марта 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Похвали себя сам 28 декабря 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Подписка на газеты: всем по «Хуррият» 1 декабря 2007 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Поддерживать умеем. Думать разучились 1 августа 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Жильцы ходят под себя
      5 августа 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Трындеть – не мешки ворочать
      3 августа 2018 в рубрике Ракурс
    3. Летайте самолётами «Аэрофлота»
      2 августа 2018 в рубрике Бывает...
    4. Конец произволу?
      2 августа 2018 в рубрике Право
    5. Автопром и Avtotest
      1 августа 2018 в рубрике Мнение
    6. Рикши как признак цивилизации
      1 августа 2018 в рубрике Бывает...
    7. Раз словечко, два словечко - будет песенка
      30 июля 2018 в рубрике Народ
    8. Дымовая завеса
      29 июля 2018 в рубрике Ракурс
    9. Мельница «дяди Фёдора»
      29 июля 2018 в рубрике Ситуация
    10. Дом без гарантии
      29 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Первый раунд
      28 июля 2018 в рубрике Факт
    12. Внимание: двери закрываются
      28 июля 2018 в рубрике Экономика
    13. Овеяно минкультом
      26 июля 2018 в рубрике Факт
    14. Прерванный отдых в горах
      26 июля 2018 в рубрике Бывает...
    15. Кому адресовали «Time to remember»?
      25 июля 2018 в рубрике Ракурс
    16. Мало ли кто что кому поручил
      25 июля 2018 в рубрике Ситуация
    17. Кредитованный обществом
      24 июля 2018 в рубрике Дата
    18. С чужого голоса
      21 июля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Афганистан к столу не позвали
      21 июля 2018 в рубрике Связи
    20. Как попадают под раздачу
      21 июля 2018 в рубрике Мнение
    21. Три креста как гарантия вечности
      20 июля 2018 в рубрике Факт
    22. Береги автомобили
      19 июля 2018 в рубрике Ситуация
    23. В возрасте двух президентов
      18 июля 2018 в рубрике Лица
    24. Сажать не за что
      18 июля 2018 в рубрике Резонанс
    25. Перенимаем практику Ли Куан Ю?
      17 июля 2018 в рубрике Говорят
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Издержки заблуждений  (8908 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Лица
    2. Капкан или приглашение к диалогу?  (5765 просмотров)
      13 июля 2018 с сайта Ракурс
    3. Меняем Туробжона на Эркинжона  (5402 просмотров)
      14 июля 2018 с сайта Ситуация
    4. Дом на набережной  (5369 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Ситуация
    5. В списках не значится  (5201 просмотров)
      12 июля 2018 с сайта Политика
    6. Прерванный отдых в горах  (5046 просмотров)
      26 июля 2018 с сайта Бывает...
    7. Береги автомобили  (4946 просмотров)
      19 июля 2018 с сайта Ситуация
    8. Сажать не за что  (4762 просмотров)
      18 июля 2018 с сайта Резонанс
    9. Перенимаем практику Ли Куан Ю?  (4683 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Говорят
    10. Кредитованный обществом  (4631 просмотров)
      24 июля 2018 с сайта Дата
    11. Три креста как гарантия вечности  (4565 просмотров)
      20 июля 2018 с сайта Факт
    12. Ждём дочь и зятя  (4492 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Экономика
    13. Как попадают под раздачу  (4420 просмотров)
      21 июля 2018 с сайта Мнение
    14. Мельница «дяди Фёдора»  (4224 просмотров)
      29 июля 2018 с сайта Ситуация
    15. От обмена к обмену  (4190 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Право
    16. Четверо в лодке  (4136 просмотров)
      9 июля 2018 с сайта Братья
    17. Мало ли кто что кому поручил  (4131 просмотров)
      25 июля 2018 с сайта Ситуация
    18. Если вы не отзовётесь, мы напишем...  (4043 просмотров)
      17 июля 2018 с сайта Ракурс
    19. Дымовая завеса  (3993 просмотров)
      29 июля 2018 с сайта Ракурс
    20. Посетили школы, синагоги и кладбища  (3931 просмотров)
      6 июля 2018 с сайта Связи
    21. Кому адресовали «Time to remember»?  (3918 просмотров)
      25 июля 2018 с сайта Ракурс
    22. Тяжело в ученье - легко в раю  (3878 просмотров)
      11 июля 2018 с сайта Власть
    23. Первый раунд  (3787 просмотров)
      28 июля 2018 с сайта Факт
    24. Раз словечко, два словечко - будет песенка  (3710 просмотров)
      30 июля 2018 с сайта Народ
    25. Куры дохнут, народ платит  (3651 просмотров)
      8 июля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства