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Поздно вечером 4 августа на рабочем месте (в служебном кабинете) было обнаружено тело начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана подполковника Дильшода Акрамова. Множественные следы ножевых ранений позволили предположить умышленное убийство офицера.

Как сообщают местные СМИ, в тот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью). В настоящее время ведутся следственные действия.

Заметим, что двумя сутками ранее в сети появилось сообщение о том, что в больнице скончался начальник Бюро принудительного исполнения Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахром Джураев, на которого три месяца назад с ножом напал уволенный с работы подчиненный.

Началось...


Соб. инф.



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Просмотров: 925     6 августа 2018



 
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