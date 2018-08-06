

Поздно вечером 4 августа на рабочем месте (в служебном кабинете) было обнаружено тело начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана подполковника Дильшода Акрамова. Множественные следы ножевых ранений позволили предположить умышленное убийство офицера.



Как сообщают местные СМИ, в тот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью). В настоящее время ведутся следственные действия.

Заметим, что двумя сутками ранее в сети появилось сообщение о том, что в больнице скончался начальник Бюро принудительного исполнения Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахром Джураев, на которого три месяца назад с ножом напал уволенный с работы подчиненный.



