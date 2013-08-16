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Прокуратуризация всей страны

Указом президента Узбекистана от 2 августа расширены полномочия Генеральной прокуратуры за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных преобразований. Документ предусматривает увеличение численности сотрудников надзорного ведомства с репрессивным уклоном на 500 человек, введение должности заместителя генпрокурора, осуществляющего надзор за исполнением законодательства в налоговой и таможенной сферах.

Проще говоря, прокуратура теперь будет приглядывать еще и за сотрудниками налоговых таможенных структур. Как – пока непонятно, поскольку в Узбекистане не редкость, когда один член семьи работает в прокуратуре, второй – в налоговой службе, третий - в таможенной. Родственники по боковой ветви могут занимать ответственные посты в Верховном суде или СГБ.

Напомним, что ранее под патронат прокуратуры был передан институт судебных исполнителей, преобразованный в Бюро принудительного исполнения. Отметим и то, что обеспечение контроля за исполнением практически каждого документа, исходящего из администрации главы государства или правительства, поручается генеральному прокурору страны.

Подобная практика настораживает серьезный бизнес и потенциальных иностранных инвесторов, поскольку они не забыли, как совсем недавно, в угоду отдельным персонам, прокуратура громила прибыльные и перспективные предприятия. Им также трудно понять, почему, назвав прокуроров «первыми ворами», глава государства постоянно расширяет ареал их влияния.

Прокуратуризация всей страны


Соб. инф.



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Просмотров: 390     6 августа 2018


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