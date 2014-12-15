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ID достаю из широких штанин...

В Узбекистане на обсуждение вынесен проект постановления президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан», подготовленный Министерством внутренних дел. Документ предусматривает отмену с 1 января 2019 года выездных виз и введение для граждан двух видов биометрических паспортов и идентификационной электронной карты (ID). Один паспорт и карта - для внутреннего пользования и еще один - для выезда за границу и возвращения в страну.  

Согласно проекту, лицам до одного года загранпаспорт будут выдавать на 2 года. Лицам до 16 лет паспорт выдадут на 5-летний срок.  Всем, кто старше, – на 10 лет.

Перечень документов необходимых для получения загранпаспорта, как и пункты сбора данных (органы внутренних дел по месту жительства или консульские учреждения за границей) принципиальных изменений не претерпели. Не претерпели принципиальных изменений и основания для отказа в выдаче загранпаспорта. В частности, претенденту на выезд могут отказать, если у «компетентных органов» имеется информация, указывающая «на нецелесообразность» его выезда за границу. Критерии нецелесообразности тоже определят «компетентные органы».

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Соб. инф.



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Просмотров: 674     8 августа 2018


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