Как пополнить казну



6 – 11 августа 2018 года



Все республиканские газеты 7 августа опубликовали сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял министра иностранных дел Республики Индия».



В печати 8 августа публикуется большой текст послания президента «Участникам международной конференции «Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы». «В нынешнее неспокойное и тревожное время сама жизнь – как никогда прежде – требует повышения роли и ответственности художественного слова в целях объединения всех людей с добрыми помыслами для совместного решения чрезвычайно сложных проблем современности, преодоления глобальных вызовов и угроз, возникающих сегодня перед человечеством, воспитания молодежи, которая составляет почти треть населения планеты, на основе высоких идей гуманизма», - говорится в послании.



В печати 9 августа сообщается «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Турецкой Республики». «В ходе беседы главы государств выразили глубокое удовлетворение высокой динамикой развития узбеко-турецких отношений дружбы и стратегического партнёрства», - говорится в сообщении.



В этот же день газеты опубликовали указ «Об утверждении концепции совершенствования нормотворческой деятельности».



СМИ Узбекистана 10 августа опубликовали отчет УзА под заголовком «Благоустройство и чистота - важный фактор здоровья населения». В нем сообщается, что под председательством президента 9 августа 2018 года состоялось совещание по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов.



На первых страницах газеты также поместили указ «О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан». Согласно ему, в школьную программу планируется включить обучение игре в шахматы. Как указано в документе, он принят «в целях дальнейшей популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека».



В субботних номерах республиканских изданий опубликован большой отчет УзА «Главная цель созидательной работы – повышение благосостояния населения». В нем рассказывается о посещении президентом районов Ташкента.



В этот же день в печати опубликовано послание главы государства «Работникам сферы строительства страны». Президент поздравил тружеников отрасли с профессиональным праздником – Днем работников сферы строительства. Кроме того, на первых страницах газет опубликован указ «О награждении группы работников сферы строительства страны».



Ряд газет на этой неделе перепечатали статью УзА,за подписью министра юстиции «Свобода вероисповедания в Узбекистане: реальные шаги и международное признание». В ней рассказывается, что 26 июля текущего года в Вашингтоне проведена первая в истории США министерская конференция по вопросам свободы религии, в работе которой наряду с делегацией Узбекистана, приняли участие представители свыше 80 стран мира. «В качестве одного из значимых моментов мероприятия такого высокого уровня стали выступления вице-президента США М.Пенса, госсекретаря США М.Помпео, посла США по особым поручениям С.Браунбэка, которые отметили прогресс в сфере прав человека в Узбекистане, особенно в области обеспечения свободы вероисповедания, а также твердой приверженности руководства Республики Узбекистан осуществлению дальнейших реформ в этом направлении. Реальные изменения во всех сферах жизни общества и государства были также отмечены другими участниками конференции», - пишет министр.



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 8 августа опубликован критический материал «Омраченная радость, или Чем недовольны новоселы». Автор пишет о жалобах на строителей, сдающих дома крайне низкого качества. В материале приводятся примеры, когда только благодаря жалобам в вышестоящие инстанции удалось навести порядок. «Конечно, хотелось бы, чтобы приобретение долгожданного жилья у людей было связано с радостью и приятными хлопотами. Но по вине некоторых недобросовестных строителей или чиновников у части сограждан праздник оборачивается разочарованием, горькой досадой и долгими разбирательствами. Безусловно, органы прокуратуры восстанавливают справедливость и держат на постоянном контроле своевременность и качество строительства доступного жилья для населения, соблюдение правил при его выделении. С такой ответственностью относились бы к работе и строители», - заключает автор.



В газете «Народное слово» 11 августа опубликована большая статья «Узбекистан-Таджикистан: На пути к стратегическому партнерству». Автор пишет о предстоящем визите главы Таджикистана в республику и достигнутом прогрессе в двухсторонних отношениях.



Ряд изданий обсудили проект постановления «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан». В материале газеты «Правда Востока» 11 августа (Два паспорта и специальная карточка») ограничились описанием того, что предусмотрено в документе. А в еженедельном издании «Жамият» под заголовком «Три паспорта на одного человека…» привели мнения читателей и участников дискуссии в соцсетях. Большинство выражают недоумение тем, что кроме биометрического паспорта, будет еще один паспорт для поездок за рубеж, да еще в придачу надо будет получать ID-карту.



В газете «Адолат» 10 августа опубликован большой материал под заголовком, который в смысловом переводе означает «Надо говорить прямо…». В нем поднимаются вопросы дорожной безопасности. Автор приводит возмущенные мнения граждан по поводу низкой ответственности водителей. В частности, задаются вопросом, почему молодой мажор, задавивший на пешеходном переходе дочь известной актрисы, находится под домашним арестом. «Не секрет, что из-за богатых водителей, которые не знают на дорогах чувства меры, немало людей лишается жизни», - пишет автор письма в редакцию.



Другой читатель приводит пример, когда молодой человек в одной из областей совершил наезд на пожилую женщину, которая погибла. Однако местное отделение Союза молодежи поручилось за правонарушителя и его оставили на свободе.



В этом же издании опубликован материал о судебном процессе по делу работников Дома милосердия в Маргилане под заголовком «Зачитан приговор». Автор приводит примеры систематического физического и сексуального насилия над воспитанниками работников детдома. Кроме того, в учреждении выявлена крупная растрата государственных средств.



Еженедельник «Даракчи» опубликовал информацию под заголовком «Начальник главного управления ППС МВД найден мертвым».



Газета «Молодежь Узбекистана» 9 августа в статье «Забытое доброе имя врача» рассказывает о фактах низкой квалификации медиков, ошибочных диагнозах и безразличии к больным. В одном случае узкий специалист диагностировал опухоль, которая по факту оказалось беременностью, в другом у ребенка не увидели трещину и он чуть не остался хромым на всю жизнь.



А в газете «Соглом авлод» рассказали о случае, когда прибывшего по вызову врача, жестоко избили. Автор пишет о том, что медики прибыли на вызов даже раньше установленных нормативов, но больной уже скончался. На прибывшего врача накинулся внук пожилого человека и нанес ему удары по голове, в результате чего тот потерял сознание. Позже у него диагностировали сотрясение мозга, разрыв барабанной перепонки.



