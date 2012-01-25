Алкоголь по расписанию

Вечером 11 августа в ходе селекторного совещания с участием глав
регионов премьер-министр Узбекистана рекомендовал ограничить во времени
реализацию спиртного в специализированных магазинах, кафе и ресторанах. В
розничной торговле продавать не позднее 21:00, в развлекательных заведениях подавать
не позднее 23:00. По мнению властей, ограничения будут способствовать
сокращению бытовых преступлений, нередко совершаемых под воздействием
спиртных напитков. Несмотря на то, что официальной статистики МВД на сей
счет нет, взаимосвязь между алкоголем и криминалом сомнений не
вызывает. К тому же, меры, предложенные правительством, не выходят за
рамки аналогичной практики за пределами Узбекистана.
Породят ли
ограничения спекуляцию спиртными напитками, появление на подпольном
рынке суррогатов, опасных для здоровья, вернется ли Узбекистан к
ситуации 1985 года, когда в СССР была объявлена беспрецедентная по своей
непродуманности антиалкогольная кампания?
Эксперты уверены, что
сравнения некорректны. Во-первых, потому что власть не собирается
искусственно сокращать объемы реализации алкоголя. Во-вторых,
предложенные ограничения коснутся весьма узкой группы лиц, либо
считающих «ночную жизнь» частью принадлежности к элитарной общественной
прослойке, либо страдающих алкогольной зависимостью. Процентная доля и
тех, и других в общей численности населения страны ничтожна.
Продиктованы
ли ограничения недавним инцидентом у ночного клуба, повлекшем смерть
одного человека и госпитализацию нескольких? Вряд ли, хотя вполне
вероятно, что он ускорил принятие решения, которое зрело. Как бы там ни
было, действиям властей искренне порадуются люди, проживающие рядом с
ресторанами, ночными клубами и магазинами по продаже алкоголя. Уж больно
беспокойные у них соседи…
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