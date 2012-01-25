Алкоголь по расписанию

Вечером 11 августа в ходе селекторного совещания с участием глав регионов премьер-министр Узбекистана рекомендовал ограничить во времени реализацию спиртного в специализированных магазинах, кафе и ресторанах. В розничной торговле продавать не позднее 21:00, в развлекательных заведениях подавать не позднее 23:00. По мнению властей, ограничения будут способствовать сокращению бытовых преступлений, нередко совершаемых под воздействием спиртных напитков. Несмотря на то, что официальной статистики МВД на сей счет нет, взаимосвязь между алкоголем и криминалом сомнений не вызывает. К тому же, меры, предложенные правительством, не выходят за рамки аналогичной практики за пределами Узбекистана.

Продиктованы ли ограничения недавним инцидентом у ночного клуба, повлекшем смерть одного человека и госпитализацию нескольких? Вряд ли, хотя вполне вероятно, что он ускорил принятие решения, которое зрело. Как бы там ни было, действиям властей искренне порадуются люди, проживающие рядом с ресторанами, ночными клубами и магазинами по продаже алкоголя. Уж больно беспокойные у них соседи…









Породят ли ограничения спекуляцию спиртными напитками, появление на подпольном рынке суррогатов, опасных для здоровья, вернется ли Узбекистан к ситуации 1985 года, когда в СССР была объявлена беспрецедентная по своей непродуманности антиалкогольная кампания?Эксперты уверены, что сравнения некорректны. Во-первых, потому что власть не собирается искусственно сокращать объемы реализации алкоголя. Во-вторых, предложенные ограничения коснутся весьма узкой группы лиц, либо считающих «ночную жизнь» частью принадлежности к элитарной общественной прослойке, либо страдающих алкогольной зависимостью. Процентная доля и тех, и других в общей численности населения страны ничтожна.