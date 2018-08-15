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Министерская дурь

Проектом изменений и дополнений в Уголовный кодекс, подготовленным министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, предусмотрено введение уголовной ответственности за «несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций в обход установленных систем защиты, а также хранение и создание условий для функционирования предназначенных для этих целей специальных программных или аппаратных средств».

Проще говоря, инициаторы нововведения намерены узаконить штрафы и тюремные сроки для физических лиц, использующих прокси-серверы в профессиональной деятельности или с целью доступа к информационным ресурсам, заблокированным в Узбекистане без объяснения причин. То, что это противоречит Конституции и ряду законодательных актов, гарантирующих свободу доступа к информации, специалисты министерства, видимо, не знают. Профиль не тот, они ж по технической части.

Согласно проекту, граждан, нарушивших табу, предложено штрафовать на сумму от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или отправлять в лагеря на срок от одного года до трех лет. В случае, если в несанкционированном доступе к информации будет усмотрен сговор группы лиц, штраф возрастёт до шестисот МРЗП, а срок отсидки - до пяти лет.

Что сказать по этому поводу? До подобного в Узбекистане не додумывались даже в период недавнего тотального контроля за инакомыслием и инакомыслящими. Нечто похожее существовало при советской власти, но и тогда гражданам не запрещали слушать «вражеские голоса». Сажали за пересказ услышанного (антисоветская агитация и пропаганда). К тому идём или как?

Представляют ли в министерстве, чей проект по степени идиотизма и презрения к Конституции уникален, сколько народу придется пересажать и как посадки и штрафы скажутся на международной репутации Узбекистана? Ведь только-только из дерьма начали выбираться - и на тебе, подарочек...

Министерская дурь


Редакция



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Просмотров: 1576     15 августа 2018



 
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