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Норма расширенного толкования

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций опровергло намерения привлекать граждан к уголовной ответственности за использование анонимайзеров. Комментируя проект дополнений и изменений в Уголовный кодекс, опубликованный сутками ранее, неназванный источник в министерстве отметил, что штрафы и лишение свободы направлены только против «лиц, которые осуществляют незаконную деятельность по организации международных переговоров на коммерческой основе. Речь идет о пропуске международного трафика».

Что касается административного наказания, то оно направлено против «лиц, подключившихся к телефонной линии или к сети Wi-Fi соседа, взломав ключ, без умысла получить коммерческую выгоду».

Как сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на источник в министерстве, «меры ограничения доступа к информации или к информационным ресурсам, а также использования для этого VPN-сетей, VPN-каналов, прокси-серверов в частных целях или для бизнеса не рассматриваются». То есть, бороться будут с покупателями сотен Sim карт одновременно и владельцами так называемых Sim Box, отжимающими деньги у национального провайдера.

Что ж, отлегло, успокоили. Необходимо отметить, что волну подозрений в намерениях власти ограничить свободный доступ к информации, породила терминология и крайняя расплывчатость формулировки изменений и дополнений в Уголовный кодекс, допускающая широкое толкование предложенной нормы. Учитывая сложившуюся в Узбекистане правоприменительную и судебную практику, предположение о наступлении на свободу доступа к информации было более чем логичным. К примеру, совсем недавно крупному оператору мобильной связи присудили фантастический по размерам штраф, опираясь на норму, применение которой к этому виду связи не относилось. С гражданами, нередко, дело обстоит не лучше.

Норма расширенного толкования


Редакция



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Просмотров: 936     15 августа 2018



 
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