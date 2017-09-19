Эх, яблочко, куда ты котишься…



Дети богатых родителей, не набравшие даже минимального количества баллов при поступлении в вузы, смогут стать студентами, оплатив двойной размер повышенных ставок за обучение. Такое решение 16 августа принято Государственная комиссией по приему в вузы Узбекистана в 2018/2019 учебном году, озвучено заместителем премьер-министра и тиражировано местными информационными ресурсами. В реальном выражении сумма оплаты варьируется в пределах 25-70 тысяч долларов США в год, в зависимости от вуза и избранной абитуриентом профессии.



Похоже, что потребность в принципиальном снижении порога необходимых знаний кандидата на высшее образование обусловлена недобором студентов и поэтапным переходом вузов на принципы самофинансирования и самоокупаемости при обязательном условии существенного повышения зарплаты профессорско-преподавательскому составу. Недобор объясняется общим низким качеством среднего образования в стране.



Специалисты уверены, что «постановка на очередь» за дипломом детей богатых родителей, с учетом уже сложившейся системы назначения на должности за деньги или по родственным признакам, дискредитирует само образование и не сулит Узбекистану радужных перспектив экономического развития. В качестве примера они приводят перемещения в структурах высшего звена государственного управления



Вот такой кичкинтой, и подобные случаи не единичны.



Необходимо сказать, что устойчивая практика торговли должностями в Узбекистане сформировалась еще в период правления первого президента Узбекистана. Тогда же сформировалась и практика получения за деньги высшего образования. От 30 до 50 тысяч родители неучей платили за поступление в юридический институт, столько же за поступление в Университет мировой экономики и дипломатии. За зачеты, экзамены и получение диплома – тоже платили. За деньги продавали должности не только чиновников всех уровнях власти, но и руководителей крупных промышленных предприятий с долей государственного капитала. Эти обстоятельства в значительной степени и предопределили нынешнюю экономическую ситуацию в стране.



Похоже, что потребность в принципиальном снижении порога необходимых знаний кандидата на высшее образование обусловлена недобором студентов и поэтапным переходом вузов на принципы самофинансирования и самоокупаемости при обязательном условии существенного повышения зарплаты профессорско-преподавательскому составу. Недобор объясняется общим низким качеством среднего образования в стране.Специалисты уверены, что «постановка на очередь» за дипломом детей богатых родителей, с учетом уже сложившейся системы назначения на должности за деньги или по родственным признакам, дискредитирует само образование и не сулит Узбекистану радужных перспектив экономического развития. В качестве примера они приводят перемещения в структурах высшего звена государственного управления внука бывшего секретаря ЦК компартии Узбекистана и родственника одного из сенаторов. Не проявивший себя ни в одной должности, он тем не менее по-прежнему остается в правящей обойме. Причём, на каждом посту обязательно требует для себя комнату отдыха. Его мама контролирует состояние воздуха на рабочем месте сына, настаивая на регулярной обработке помещения бактерицидной лампой.Вот такой кичкинтой, и подобные случаи не единичны.