Эх, яблочко, куда ты котишься…

Дети богатых родителей, не набравшие даже минимального количества баллов при поступлении в вузы, смогут стать студентами, оплатив двойной размер повышенных ставок за обучение. Такое решение 16 августа принято Государственная комиссией по приему в вузы Узбекистана в 2018/2019 учебном году, озвучено заместителем премьер-министра и тиражировано местными информационными ресурсами. В реальном выражении сумма оплаты варьируется в пределах 25-70 тысяч долларов США в год, в зависимости от вуза и избранной абитуриентом профессии.
Похоже, что потребность в принципиальном снижении порога необходимых знаний кандидата на высшее образование обусловлена недобором студентов и поэтапным переходом вузов на принципы самофинансирования и самоокупаемости при обязательном условии существенного повышения зарплаты профессорско-преподавательскому составу. Недобор объясняется общим низким качеством среднего образования в стране.
Специалисты уверены, что «постановка на очередь» за дипломом детей богатых родителей, с учетом уже сложившейся системы назначения на должности за деньги или по родственным признакам, дискредитирует само образование и не сулит Узбекистану радужных перспектив экономического развития. В качестве примера они приводят перемещения в структурах высшего звена государственного управления внука бывшего секретаря ЦК компартии Узбекистана и родственника одного из сенаторов. Не проявивший себя ни в одной должности, он тем не менее по-прежнему остается в правящей обойме. Причём, на каждом посту обязательно требует для себя комнату отдыха. Его мама контролирует состояние воздуха на рабочем месте сына, настаивая на регулярной обработке помещения бактерицидной лампой.
Вот такой кичкинтой, и подобные случаи не единичны.
Необходимо сказать, что устойчивая практика торговли должностями в Узбекистане сформировалась еще в период правления первого президента Узбекистана. Тогда же сформировалась и практика получения за деньги высшего образования. От 30 до 50 тысяч родители неучей платили за поступление в юридический институт, столько же за поступление в Университет мировой экономики и дипломатии. За зачеты, экзамены и получение диплома – тоже платили. За деньги продавали должности не только чиновников всех уровнях власти, но и руководителей крупных промышленных предприятий с долей государственного капитала. Эти обстоятельства в значительной степени и предопределили нынешнюю экономическую ситуацию в стране.
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