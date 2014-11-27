Хорошо жить на Востоке

17-18 августа в Узбекистане с государственным визитом находится президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вечером первого дня главы государств, встретившись с журналистами, обменялись любезностями и сообщили о подписании Договора о стратегическом партнерстве.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о «начале новой эры» в отношениях двух стран и народов. Его гость и коллега сообщил об отсутствии нерешенных вопросов и обоюдном стремлении укреплять двусторонние отношения на основе взаимного уважения, дружбы и добрососедства.
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