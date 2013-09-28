Не все девушки думают о последствиях



13 – 18 августа 2018 года



СМИ Узбекистана 15 августа опубликовали отчет УзА под заголовком «Будет разработана инвестиционная стратегия по каждой отрасли, сфере и региону». В нем сообщается, что под председательством президента 14 августа состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны.



На первых страницах республиканских газет 16 августа размещен анонс «О государственном визите в Узбекистан Президента Таджикистана». В этот же день в печати опубликован указ президента «О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте».



В СМИ 17 августа публикуется указ главы государства «О праздновании Курбан хайита».



В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА о визите в Узбекистан президента Таджикистана под заголовком «Узбекистан и Таджикистан - стратегические партнеры».



В этот же день газеты опубликовали указ президента «О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте».



Ряд газет на этой неделе перепечатали статью за подписью посла по особым поручениям министерства иностранных дел под заголовком «Ускорение завершения правового оформления государственной границы со странами Центральной Азии – важный приоритет внешней политики Узбекистана». В ней рассказывается о процессах правового оформления границ с соседними странами. В частности, автор пишет: «Интенсивная работа по окончательному завершению правового оформления государственных границ Узбекистана со странами региона продолжается. Граждане Узбекистана убеждены, что граница между братскими народами Центральной Азии станет границей мира, дружбы и сотрудничества».



Газета «Халк сузи» и «Народное слово» 15 августа опубликовали большое интервью с директором Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Владимиром Норовым, который с 1 января 2019 года официально вступит в должность генерального секретаря ШОС глава.



В газете «Народное слово» 17 августа опубликован материал «В Узбекистане утверждена единая школьная форма». В нем говорится, что в республике утверждена школьная форма для государственных общеобразовательных учреждений. Отмечается, что в предстоящем учебном году учащиеся будут носить утвержденную форму добровольно. С 2019/2020 учебного года единая форма станет обязательной.



В этом же номере опубликована заметка «Еще один шанс». В ней говорится, что утверждены размеры суперконтрактов в вузах. Отмечено, что минимальный размер суперконтракта составляет за год 82,9 млн сумов. Максимальный размер - 276,4 млн сумов. «Важно отметить, что контракт по повышенной ставке выплачивается только на первом курсе, в следующие годы студент вносит ту же сумму, что и другие юноши и девушки, получающие высшее образование», - пишет автор.



Ряд узбекских СМИ перепечатали статью УзА под заголовком «Пресс-секретарь или секретарь министра?». В нем рассказывается о пресс-службах министерств и ведомств, отношении к их сотрудникам и требованиях, которые к ним предъявляются. Как пишет обозреватель, во многих учреждениях пресс-секретарем называют человека, которые пишет выступления руководителя, работает с его корреспонденцией или вообще используется на подхвате. Нередко эту должность дают человеку далекому от журналистики, лишь бы отчитаться, что в ведомстве есть сотрудник, работающий со СМИ. «Сейчас нередко работников пресс-службы рассматривают как людей, которые должны предотвращать критические выступления в адрес организации, в которой они работают», - отмечает автор. При этом, пишет он, используются разные средства, в том числе отказ от размещения рекламных материалов и помощь в организации подписке на издание за критику.



«Иктисодий газета» 17 августа опубликовала заметку «Голландия и Узбекистан: министерства сельского хозяйства подписали протокол о сотрудничестве». Речь о поездке делегации работников минсельхоза для изучения опыта. «Компании Голландии выразили готовность поставлять семена, высокопродуктивный скот и сельхозтехнику в Узбекистан», - пишет автор.



В газете «Хуррият» 15 августа опубликована большая статья под заголовком «Беседа с женщинами, украшающими свое тело». Журналистка пишет о распространяющейся моде на татуировки, истории её появления и двусмысленных значениях, что это абсолютно противоречит местным традициям. Автор пишет о посещениях тату-салонов и беседах с его клиентами. «Совсем юные девушки стремятся нанести на свое тело татуировки под впечатлением сериалов, где героев украшены такими картинками, или с целью быть похожими на звезд шоу-бизнеса. Но они абсолютно не думают о последствиях», - пишет газета.



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал под заголовком «Нужно было благоустроить или разрушить?». Речь об одном из сел Янгиюльского района Ташкентской области, в котором под предлогом современного благоустройства, разрушили дома и заборы вдоль дороги. «Обещали подвести газ, поменять столбы линии электропередач, отремонтировать дороги, установить фонари», - рассказали жители села. Но дело закончилось разрушением непритязательных заборов и домов вдоль дороги, косметическим внешним ремонтом.



«Зачем нас трогали, если нет возможностей. Все это - очковтирательство, показуха. Нас обманули, сказав что помогут восстановить разрушенные дома и заборы, сделать ремонт. На самом деле тем, кто живет вдоль дороги, приходится самим выполнять эти работы», - жалуются люди.



В этом же издании опубликована иллюстрированная статистическая информация высоких цен на школьные принадлежности.



