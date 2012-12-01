Возвращение в профессию



Фамилия государственного советника президента по правовому сопровождению реформ и координации правоохранительной деятельности Р. Иноятова в качестве члена комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам зафиксирована на официальном сайте Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Бросается в глаза, что в кратком досье на сенатора почему-то не заполнена графа «Государственные награды». Не указан на сайте электронный адрес сенатора. Вызывает улыбку графа «Специальность», где написано, что по образованию генерал-полковник и бывший председатель СНБ – филолог



Напомним, 6 августа этого года наше издание



Филолог с правом ношения формы одежды...



Напомним, 6 августа этого года наше издание оповестило читателей об отсутствии фамилии Р. Иноятова в списке членов Сената. Информацию подхватили практически все зарубежные СМИ, специализирующиеся на освещении событий в Узбекистане. Сегодня – 17 августа. То есть, высшей законодательной и представительской власти потребовалось 11 дней на согласование вопросов, связанных с необходимостью указания на официальном сайте Сената имени генерала. Правда, без орденов и медалей, и как филолога по профессии.Филолог с правом ношения формы одежды...