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Возвращение в профессию

Фамилия государственного советника президента по правовому сопровождению реформ и координации правоохранительной деятельности Р. Иноятова в качестве члена комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам зафиксирована на официальном сайте Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Бросается в глаза, что в кратком досье на сенатора почему-то не заполнена графа «Государственные награды». Не указан на сайте электронный адрес сенатора. Вызывает улыбку графа «Специальность», где написано, что по образованию генерал-полковник и бывший председатель СНБ – филолог.

Напомним, 6 августа этого года наше издание оповестило читателей об отсутствии фамилии Р. Иноятова в списке членов Сената. Информацию подхватили практически все зарубежные СМИ, специализирующиеся на освещении событий в Узбекистане. Сегодня – 17 августа. То есть, высшей законодательной и представительской власти потребовалось 11 дней на согласование вопросов, связанных с необходимостью указания на официальном сайте Сената имени генерала. Правда, без орденов и медалей, и как филолога по профессии.

Филолог с правом ношения формы одежды...

Возвращение в профессию


Соб. инф.



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Просмотров: 710     18 августа 2018


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