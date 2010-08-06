В свободном доступе







Необходимо сказать, что более десяти лет на целый перечень интернет изданий можно было зайти только через прокси серверы. В частности, Uzmetronom.com в открытом доступе просуществовал всего 45 дней – с 11 апреля по 26 мая 2006 года, все остальное время – в закрытом.



С 20 августа 2018 года в Узбекистане обеспечен свободный доступ к ряду информационно-аналитических интернет ресурсов, специализирующихся на освещении событий в этой стране. Так, к примеру, отныне пользователи могут свободно зайти не только на Uzmetronom.com, но и на Ferghananews.com Asiaterra.info . Разблокировка доступа, правда, пока не коснулась сайта узбекской службы радио «Свобода» (Ozodlik.org).