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Mercedes подтвердил немецкое качество

Утром 20 августа на трассе Бекабад-Ташкент в результате столкновения в ДТП попали автомобили, в которых, кроме водителей, находились премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его заместитель, председатель компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов.

По официально распространенной версии, виновным в столкновении машин признан водитель автомобиля Damas, якобы вышедший на встречную полосу и потерявший управление. Вывод ожидаемый, странно было бы, если виновным в ДТП признали водителя правительственного Mercedes с сертификатом Аvtotest. Что касается членов правительства, оба Mercedes в очередной раз подтвердил немецкое качество - премьер и его заместитель отделались легким недомоганием. О состоянии водителя и пассажиров Damas точных сообщений пока нет.

По версии, распространенной узбекской службой радио «Свобода» со ссылкой на очевидцев, правительственный кортеж двигался в направлении столицы со скоростью 150 километров в час. Не исключено, что водителю и пассажирам Damas просто не повезло. Они оказались не в то время и не на том участке автотрассы. Возможно, именно поэтому место аварии мгновенно оцепили сотрудники МВД, отгородив его от глаз посторонних большегрузными автомобилями.

В тот же день СМИ сообщили об очередном ДТП в Ташкенте – водитель рейсового автобуса с сертификатом компании Аvtotestь, совладельцем которой является пресс-секретарь президента страны, въехал в столб.

Аналогичные сообщения на местных интернет ресурсах появляются ежедневно.

Mercedes подтвердил немецкое качество


Соб. инф.



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Просмотров: 785     21 августа 2018


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