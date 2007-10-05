Обманули дурачка на четыре пятачка





Сообщение об открытии свободного доступа к ряду интернет изданий, специализирующихся на нестандартной информации об Узбекистане, оказалось преждевременным. Как стало ясно во второй половине дня 20 августа, временный свободный доступ стал возможен в виду проблем у национального провайдера, являющегося монополистом на рынке интернет услуг. После частичного устранения проблем сайты вновь оказались блокированными для пользователей страны.