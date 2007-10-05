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Обманули дурачка на четыре пятачка

Сообщение об открытии свободного доступа к ряду интернет изданий, специализирующихся на нестандартной информации об Узбекистане, оказалось преждевременным. Как стало ясно во второй половине дня 20 августа, временный свободный доступ стал возможен в виду проблем у национального провайдера, являющегося монополистом на рынке интернет услуг. После частичного устранения проблем сайты вновь оказались блокированными для пользователей страны.

Обманули дурачка на четыре пятачка


Соб. инф.



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Просмотров: 760     21 августа 2018


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