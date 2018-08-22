Кайтар дунё



4 сентября в Стокгольме (Швеция) начнется судебный процесс по делу бывших управляющих телекоммуникационной компании Telia (TeliaSonera), обвиняемых в даче взяток старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. По сообщению узбекской службы радио «Свобода» , на скамью подсудимых усадят бывшего финансового директора и вице-президента Telia Теро Кивисаари, бывшего исполнительного директора Telia Ларса Нюберга и бывшего главного советника евразийского бизнес-направления Ули Туима.



Директор управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Швеции Гуннар Стетлер обвиняет подсудимых в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 350 миллионов долларов США за выход компании Telia (Ucell) на рынок Узбекистана и в обмен на «защиту» от властных структур страны.



Необходимости присутствия на суде лиц, получивших взятку, нет, поскольку получение подкреплено совокупностью доказательств.



Директор управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Швеции Гуннар Стетлер обвиняет подсудимых в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 350 миллионов долларов США за выход компании Telia (Ucell) на рынок Узбекистана и в обмен на «защиту» от властных структур страны.Необходимости присутствия на суде лиц, получивших взятку, нет, поскольку получение подкреплено совокупностью доказательств.