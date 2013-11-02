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Где хочу пописаю, где хочу покакаю

20 – 26 августа 2018 года

СМИ Узбекистана 25 августа опубликовали отчет УзА «Региональное сотрудничество в решении Аральской проблемы выходит на новый уровень». В нем сообщается, что президент Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 24 августа посетил город Туркменбаши и принял участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. В этот же день в печати опубликовано «Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана».

Также на первых страницах газеты поместили постановление президента «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе».

Ряд газет 25 августа перепечатали сообщение УзА «Узбекско-белорусские отношения укрепляются». В нем говорится о том, что в рамках визита в нашу страну делегации во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым в Международном бизнес-центре состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь.

В печати также публикуется большой материал УзА под заголовком «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: взгляд из Узбекистана». В нем сообщается, что в сентябре Ташкенте пройдет международная конференция на тему «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». О предстоящем мероприятии УзА рассказал эксперт Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. «В Узбекистане впервые пройдет международный форум по транспортным коридорам. Будем надеяться, что Узбекистан внесет большой вклад в создание благоприятных условий для долгосрочного и многостороннего сотрудничества по формированию региональной транспортно-коммуникационной системы стран Центральной Азии и активизации усилий по выработке новых инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики в Узбекистане и регионе», - говорит собеседник агентства.

Газета «Народное слово» 21 августа опубликовала материал под заголовком «Дать взятку - тоже преступление». «В течение последних лет органами прокуратуры поделана значительная работа по формированию в обществе нетерпимости к коррупции», - говорится в материале. Здесь же приведены данные о том, что с начала года в отношении 30 лиц, предлагавших взятки сотрудникам органов прокуратуры, возбуждены уголовные дела.

Газета «Маърифат» опубликовала информацию, озаглавленную «Руководство для педагогов». В ней говорится об издании брошюры под заголовком «Мыслитель, обогативший сокровищницу нации», посвященной деятельности И.Каримова.

Еженедельник «Даракчи» опубликовал заметку «Любовь к родине преданного узбекского сына». В ней речь идет об Алишере Усманове, о котором автор пишет, что им гордится узбекский народ. «Он нигде не говорит о том, что он патриот. Но его патриотизм выражается в бескорыстной помощи, в масштабных преобразованиях, осуществляемых в нашей стране», - пишет автор.  
 
Газета «Махалла» 21 августа опубликовала статью «Агротуризм – новое направление для повышения туристического потенциала». Автор пишет о том, что это направление туризма получило распространение во многих странах мира. Появились такие предложения и в нашей стране. Так, в Ферганской области любители агротуризма посещают предприятие по выращиванию лекарственных растений и винодельческое хозяйство.

Тему развития туризма продолжила газета Uzbekistan Today в заметке «Льготы – на развитие туалетов». В ней сообщается, что в Госкомитете по развитию туризма рассказали, как будут работать налоговые льготы, предоставляемые субъектам предпринимательства на благоустройство санузлов.

В газете «Инсон ва конун» 21 августа опубликован обзорный материал по ценообразованию в парках культуры и отдыха под заголовком «Цены заставляют задуматься…». Авторы приводят цены на аттракционы, которые многих родителей останавливают от прогулок с детьми по таким паркам. Кроме того, здесь завышают цены на мороженное и напитки.

Газета «Адолат» 25 августа опубликовала материал одного из депутатов одноименной партии под заголовком «Опасность по соседству». Автор пишет о деятельности ночных клубов, которые не посещают люди, живущие на зарплату и ведущие нормальный образ жизни. «Все мы знаем, что там процветает проституция, наркомания, распространяются СПИД и другие болезни. И не случайно их охраняют и не всех допускают», - пишет автор. По его словам, нельзя с безразличием к этому относиться, нельзя допускать, чтобы клубы продолжали свою постыдную деятельность.

Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал, озаглавленный «Для кого эти тетради, сколько они стоят?». В материале речь идет о продукции для школьников, которая реализуется на рынках. Как отмечается, среди представленной продукции много некачественного контрафакта, в то же время, не всегда лучшим качеством отличаются и изделия местных производителей.

Где хочу пописаю, где хочу покакаю


Соб. инф.



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Просмотров: 317     27 августа 2018


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