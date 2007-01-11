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Куй железо, не отходя от кассы

По информации из осведомленных источников, 29 августа ожидается приезд президента Узбекистана в Бекабад. Цель поездки – ознакомление с ходом привлечения инвестиций для модернизации Узбекского металлургического комбината, переданного в доверительное управление компании SFI Management Group, созданной семьей Фаттоха Шодиева в январе 2017 года. Для сведения: первые две буквы в названии компании (SF) – от написания латиницей фамилии и имени главы большого семейства.

Еще одна причина, видимо, требующая личного вмешательства президента страны, – недовольство персонала порядками, установленными новым руководством комбината. Для тех, кто не в курсе, скажем, что генеральным директором этого предприятия сейчас является бывший прокурор Алмазарского района Ташкента, а его заместителем – бывший заместитель бывшего генерального прокурора, уволенный из системы по мотивам, исключающим дальнейшее в ней пребывание. Понятно, что оба имеют весьма отдаленное представление о металлургии. К слову, одним из руководителей АГМК, госпакет акций которого также был передан в управление SFI Management Group, по нашим данным, уже назначен бывший футболист «Пахтакора», позже игравший за «Кайрат» Казахстана. Надо полагать, еще один опытный металлург.

По свидетельству источника, новые руководители диктуют профильным подразделениям комбината, с кем и по каким ценам заключать контракты на поставку оборудования и комплектующих. Цены эти, утверждает источник, намного выше рыночных. Несогласным предлагают либо написать заявление по собственному желанию, либо угрожают уволить принудительно с последующим возбуждением уголовных дел. С учетом профессиональных связей выходцев из надзорного ведомства с репрессивными функциями подобная перспектива не представляется абстрактной. Это обстоятельство, как нам стало известно, вынудило ряд сотрудников предприятия письменно обратиться к главе государства с просьбой лично разобраться в сложившейся ситуации.

Заметим, что 19 августа Бекабадский металлургический завод посетили премьер-министр Узбекистана А. Арипов и его заместитель А. Султанов. 27 августа здесь же побывал первый вице-премьер А. Раматов. 28 августа в Бекабаде срочно асфальтировали дорогу, ведущую на предприятие металлургии, проводили инструктаж с рабочими и инженерами, репетировали речи, приличествующие случаю.

Куй железо, не отходя от кассы


Соб. инф.



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Просмотров: 224     29 августа 2018


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