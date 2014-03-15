 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Сколько платят советнику президента?
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Сколько платят советнику президента?

28 августа в Узбекистане предан огласке список «руководящих сотрудников» администрации главы государства, представляющий ограниченный интерес для лиц, специализирующихся на анализе кадровых перестановок в высшем эшелоне власти, позволяющем определить, какие региональные или клановые объединения по интересам усилили своё влияние, а какие отходят на второй план.

Для подавляющего большинства граждан куда более познавательными были бы сведения об общей численности сотрудников президентской администрации, включая обслуживающий персонал, количестве автотранспортных средств, задействованных на перевозке сотрудников и так далее. Граждане вправе знать, в какую сумму в денежном выражении им ежегодно (ежемесячно) обходится содержание администрации. И насколько расходы оправданны.

Неплохо бы озвучить, к кому из «руководящих сотрудников» по старым советским традициям приписан дополнительный автомобиль для обслуживания членов семьи, с «семейным» водителем в комплекте. Если с порочным прошлым покончено окончательно – тоже сообщить. Закрытой более четверти века остается информация об официальном размере зарплаты первого лица государства. А ведь было время, когда фамилия президента находилась в общей ведомости на получение зарплаты. Первой стояла, но в общей.

Сколько платят советнику президента?


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 790     29 августа 2018


Пересечения по теме
  • Boeing для господина президента? 15 марта 2014 в рубрике Ракурс
  • Сколько надо для полного счастья? 19 января 2018 в рубрике Ракурс
  • Кто поднял аппарат президента? 31 августа 2007 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. НАПУгали
      30 августа 2018 в рубрике Бывает...
    2. Сколько платят советнику президента?
      29 августа 2018 в рубрике Ракурс
    3. Куй железо, не отходя от кассы
      29 августа 2018 в рубрике Ракурс
    4. Где хочу пописаю, где хочу покакаю
      27 августа 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    5. Море надежд
      24 августа 2018 в рубрике Мнение
    6. Кайтар дунё
      22 августа 2018 в рубрике Право
    7. Mercedes подтвердил немецкое качество
      21 августа 2018 в рубрике Ситуация
    8. Обманули дурачка на четыре пятачка
      21 августа 2018 в рубрике Бывает...
    9. В свободном доступе
      20 августа 2018 в рубрике Факт
    10. Не все девушки думают о последствиях
      18 августа 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Хорошо жить на Востоке
      18 августа 2018 в рубрике Братья
    12. Возвращение в профессию
      18 августа 2018 в рубрике Резонанс
    13. Эх, яблочко, куда ты котишься…
      17 августа 2018 в рубрике Мнение
    14. Норма расширенного толкования
      15 августа 2018 в рубрике Резонанс
    15. Министерская дурь
      15 августа 2018 в рубрике Ракурс
    16. Алкоголь по расписанию
      13 августа 2018 в рубрике Ситуация
    17. Как пополнить казну
      12 августа 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Метод самосвала
      9 августа 2018 в рубрике Ситуация
    19. С работой не справились
      8 августа 2018 в рубрике Факт
    20. ID достаю из широких штанин...
      8 августа 2018 в рубрике Факт
    21. Исчезновение сенатора
      6 августа 2018 в рубрике Бывает...
    22. Прокуратуризация всей страны
      6 августа 2018 в рубрике Ракурс
    23. Началось...
      6 августа 2018 в рубрике Факт
    24. Фамильные привилегии?
      5 августа 2018 в рубрике Право
    25. Взяли при получении выкупа
      5 августа 2018 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Началось...  (10379 просмотров)
      6 августа 2018 с сайта Факт
    2. С работой не справились  (9153 просмотров)
      8 августа 2018 с сайта Факт
    3. Исчезновение сенатора  (8897 просмотров)
      6 августа 2018 с сайта Бывает...
    4. Конец произволу?  (8212 просмотров)
      2 августа 2018 с сайта Право
    5. ID достаю из широких штанин...  (7985 просмотров)
      8 августа 2018 с сайта Факт
    6. Метод самосвала  (7885 просмотров)
      9 августа 2018 с сайта Ситуация
    7. Возвращение в профессию  (7031 просмотров)
      18 августа 2018 с сайта Резонанс
    8. Прокуратуризация всей страны  (6847 просмотров)
      6 августа 2018 с сайта Ракурс
    9. Автопром и Avtotest  (6834 просмотров)
      1 августа 2018 с сайта Мнение
    10. Фамильные привилегии?  (6556 просмотров)
      5 августа 2018 с сайта Право
    11. Трындеть – не мешки ворочать  (6491 просмотров)
      3 августа 2018 с сайта Ракурс
    12. Летайте самолётами «Аэрофлота»  (6327 просмотров)
      2 августа 2018 с сайта Бывает...
    13. Рикши как признак цивилизации  (6248 просмотров)
      1 августа 2018 с сайта Бывает...
    14. Алкоголь по расписанию  (6241 просмотров)
      13 августа 2018 с сайта Ситуация
    15. Раз словечко, два словечко - будет песенка  (6205 просмотров)
      30 июля 2018 с сайта Народ
    16. Mercedes подтвердил немецкое качество  (6139 просмотров)
      21 августа 2018 с сайта Ситуация
    17. Эх, яблочко, куда ты котишься…  (6056 просмотров)
      17 августа 2018 с сайта Мнение
    18. Взяли при получении выкупа  (5710 просмотров)
      5 августа 2018 с сайта Факт
    19. В свободном доступе  (5513 просмотров)
      20 августа 2018 с сайта Факт
    20. Министерская дурь  (5352 просмотров)
      15 августа 2018 с сайта Ракурс
    21. Обманули дурачка на четыре пятачка  (5296 просмотров)
      21 августа 2018 с сайта Бывает...
    22. Кайтар дунё  (5239 просмотров)
      22 августа 2018 с сайта Право
    23. Норма расширенного толкования  (4803 просмотров)
      15 августа 2018 с сайта Резонанс
    24. Хорошо жить на Востоке  (4067 просмотров)
      18 августа 2018 с сайта Братья
    25. Как пополнить казну  (3928 просмотров)
      12 августа 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства