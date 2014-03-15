Сколько платят советнику президента?



28 августа в Узбекистане предан огласке список «руководящих сотрудников» администрации главы государства, представляющий ограниченный интерес для лиц, специализирующихся на анализе кадровых перестановок в высшем эшелоне власти, позволяющем определить, какие региональные или клановые объединения по интересам усилили своё влияние, а какие отходят на второй план.



Для подавляющего большинства граждан куда более познавательными были бы сведения об общей численности сотрудников президентской администрации, включая обслуживающий персонал, количестве автотранспортных средств, задействованных на перевозке сотрудников и так далее. Граждане вправе знать, в какую сумму в денежном выражении им ежегодно (ежемесячно) обходится содержание администрации. И насколько расходы оправданны.



Неплохо бы озвучить, к кому из «руководящих сотрудников» по старым советским традициям приписан дополнительный автомобиль для обслуживания членов семьи, с «семейным» водителем в комплекте. Если с порочным прошлым покончено окончательно – тоже сообщить. Закрытой более четверти века остается информация об официальном размере зарплаты первого лица государства. А ведь было время, когда фамилия президента находилась в общей ведомости на получение зарплаты. Первой стояла, но в общей.



Для подавляющего большинства граждан куда более познавательными были бы сведения об общей численности сотрудников президентской администрации, включая обслуживающий персонал, количестве автотранспортных средств, задействованных на перевозке сотрудников и так далее. Граждане вправе знать, в какую сумму в денежном выражении им ежегодно (ежемесячно) обходится содержание администрации. И насколько расходы оправданны.Неплохо бы озвучить, к кому из «руководящих сотрудников» по старым советским традициям приписан дополнительный автомобиль для обслуживания членов семьи, с «семейным» водителем в комплекте. Если с порочным прошлым покончено окончательно – тоже сообщить. Закрытой более четверти века остается информация об официальном размере зарплаты первого лица государства. А ведь было время, когда фамилия президента находилась в общей ведомости на получение зарплаты. Первой стояла, но в общей.