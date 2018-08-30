

По информации из приватных источников, в Национальном агентстве проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана с 20 августа началось массовое сокращение сотрудников. На сегодняшний день, утверждают источники, уже уволено более 150 человек.



Процесс увольнения идёт с нарушениями Трудового кодекса, сотрудников вынуждают подавать заявление по собственному желанию. Уволенным не выплачивают предусмотренные кодексом компенсации. Предупреждений не делают, а сразу после уведомления об увольнении изымают компьютерную технику и удостоверение.



Источник отмечает, что с момента создания Агентство, специализирующееся на экспертизе инвестиционных проектов, контроле за государственными закупками, сэкономило государству миллиарды сумов и предотвратило реализацию десятков коррупционных схем.



