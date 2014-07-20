Уважение - к деньгам



В канун празднования 27 годовщины независимости президент Узбекистана наградил российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова орденом «Эл-юрт хурмати» («Уважаемому народом и Родиной»). Станут ли орденоносцами другие олигархи узбекского происхождения, пока неизвестно.



