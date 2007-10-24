Идите с миром

30 августа президент Узбекистана подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».
Согласно разъяснению к документу, помилован 261 гражданин, отбывающий наказание в виде лишения свободы. На свободу выйдут 215 человек, в отношении 46-ти сокращены сроки отбывания наказания. 5 помилованных - в возрасте свыше 60 лет, 135 – ранее участвовали в деятельности запрещенных организаций.
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