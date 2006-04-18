Не нам судить…



Представители поколения ХХI века вряд ли с уверенностью вспомнят автора легендарной фразы «А судьи кто?». При этом большинство из них не столько судят, сколько судачат про «житие моё», либо проклиная (восхваляя) прошлое, либо оценивая (пока с надеждой на лучшее) то, что видят сегодня. Но, по большому счёту, судья всему – история. Должно пройти (дай Бог, мирно) ещё не одно десятилетие, чтобы историки смогли без лишних эмоций дать оценку эпохе перемен, в которой мы сегодня «вертимся» с разной долей успеха, а посему - с разным восприятием (от «ура-ура» до ненависти) происходящего.



Поводом для озвучивания этих смешанных чувств стала очередная годовщина государственной независимости Республики Узбекистан – праздник, который проходит без излишней помпезности, что также служит хорошим индикатором настроения власти и народа. Как это ни странно прозвучит, но и Власть, и Народ живут в ожидании перемен. Этими же ожиданиями томятся наши ближайшие и дальние соседи и партнёры. Не будучи дипломатом или опытным журналистом, позволю себе дать не вполне корректную формулировку – время для «расслабухи» ещё не подошло.



Народ ждал перемен. Появление на узбекском политическом Олимпе такой личности как Ш. Мирзиёев - после понятной настороженности - сменилось оптимизмом и надеждой, если не оздоровление, то хотя бы на обезболивание. Представителям одного силового ведомства дали по рукам, чтобы не лезли, куда не положено. Сотрудники МВД научились выговаривать такие подзабытые слова как «извините», «спасибо» и «пожалуйста». Заработали виртуальные приёмные президента. Возникла (не беспочвенно) эйфория, что диалог народа с его лидером – не пустой звук.



Не менее эффектными, а на практике и результативными, стали внешние действия. Мы стали ближе к соседям по региону. На тот же Афганистан смотрим не только как на источник угроз безопасности, но и как на потенциального делового партнёра. Мы вновь вернулись к выводу, что США - не только рассадник «цветных революций», а Турция – не только оплот пантюркизма и панисламизма. Вспомнили и о том, что Россия - наш стратегический партнёр и союзник. Всё это, безусловно, так, но.



Когда видишь хамство со стороны чиновника, посылающего «трёхэтажным» бабушку, на глазах начальника РУВД пинающего старика со словами «пиши, куда хочешь», начинаешь понимать, чем вызвана «кадровая чехарда» в руководящих структурах различного уровня. Тошно взирать на репортажи местных СМИ о достижениях в области инноваций. Не в обиду им, но впечатления, что такие термины как «креатив» и «инновации» некоторые журналисты, допущенные к нашему взгляду и уху, услышали впервые только в текущем году. Один простой пример. В качестве «инновационного достижения» рекламируется сорт огурца из Алтыарыка, хотя его выращивают более 30 лет!



Уверен, что таких примеров каждый сможет достать из своего жизненного багажа массу. Но, не хотелось бы подбрасывать удобрений в пессимистическую почву. Очень хочется выразить общую надежду на то, что энергия, с которой президент взялся за реформирование общества, с пониманием и поддержкой воспринятая в народе, даст те результаты, на которые народ и рассчитывает.



Очевидно, что глава государства обозначил не только новые правила внутренней и внешней политики, но и внимательно следит за тем, чтобы их соблюдали все. Вероятно, это одна из причин того, что из его периодически обновляющейся команды многие запросто могут «вылететь», причём безболезненно для общества. Видимо, сегодня, главная задача в том, чтобы чиновничий аппарат наконец-то научился адаптироваться к изменениям, а не приноравливаться к ним.



Но судить об этом, увы, будем уже не мы.



Рафик Сайфулин.

Политолог, Узбекистан.



