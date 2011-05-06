

Уважаемые читатели. Поздравляем вас с праздником - Днём независимости Узбекистана! Желаем, чтобы все ваши надежды, связанные с новым этапом самостоятельного развития страны, сбылись в максимально возможном объеме. Надежда и вера – единственное, что позволяет нам не утратить оптимизма, интереса к происходящему и стремления завтра жить лучше, чем вчера. С праздником вас! Достатка и спокойствия вашим домам! Успешного будущего вашим детям и внукам! Здоровья всем! Мира и согласия!







