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Спасибо партии за мирное небо

27 августа – 1 сентября 2018 года

Республиканские газеты 28 августа опубликовали постановление президента «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан».

В газетах 29 августа опубликован большой отчет УзА «Будет создано Министерство транспорта» - о совещании, которое провел президент. Оно было посвящено вопросам совершенствования управления в сфере автомобильного транспорта, развития международного сотрудничества, расширения масштабов оказания транспортных услуг.

Печатные СМИ Узбекистана 29 августа опубликовали указы «О награждении в связи с двадцать седьмой годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства и других социальных сфер» и «О награждении в связи с 27-летием Государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям».

Кроме того, ведущие республиканские газеты 29 августа начали публиковать поздравления в адрес президента в связи с Днем независимости. В этот день опубликованы тексты послания председателя КНР и президента США.  

Также в этот день опубликовано благодарственное послание Президента Всемирного банка главе Узбекистана. «Позвольте выразить вам искреннюю признательность за доверительный диалог и конструктивное партнерство, установившиеся между Всемирным банком и Республикой Узбекистан», - говорится в послании.

Газеты 30 августа опубликовали отчет УзА под заголовком «Полное использование возможностей, новые подходы к работе – важный фактор дальнейшего роста благосостояния народа». В нем сообщается, что президент с целью ознакомления с ходом социально-экономических реформ на местах, созидательной работой, крупными проектами, а также для диалога с народом 29 августа 2018 года посетил Ташкентскую область. «Глава нашего государства ознакомился с деятельностью акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат», которое является одним из крупнейших производственных объектов страны», - пишет УзА.

В печати также публикуются указы «О награждении в связи с двадцати семилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер», «О награждении ряда государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки и здравоохранения Республики Таджикистан» и о награждении представителей деловых кругов зарубежных стран Алишера Усманова, Вагита Алекперова, Кнауфа Николауса Вильгельма, Ван Илиня и Кэролин Лэмм.

Все узбекские СМИ 31 августа распространили указ президента «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

В субботних номерах газет опубликован текст выступления президента на торжествах, посвященных празднованию 27-й годовщины независимости. Также публикуется отчет УзА «Самый великий, самый дорогой праздник нашего народа», сообщения о вручении государственных наград соотечественникам, зарубежным деловым людям.

В материале «Память о предках будет жить в веках» говорится о том, что 31 августа в связи с Днем памяти жертв репрессий в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси» состоялось мероприятие, посвященное поминовению патриотов, павших во имя независимости страны. В мероприятии принял участие президент. По традиции был подан поминальный плов, прочитаны молитвы в память о жертвах репрессий.

Ряд изданий перепечатали материалы опроса, который провел центр «Ижтимоий фикр» в преддверии Дня независимости под заголовком «Узбекистан: 27 лет независимости». «97,3 процента респондентов назвали главными достижениями Узбекистана сохранение и укрепление мира и безопасности в стране», - пишут социологи.

Ряд изданий 28 августа перепечатали материал информационной службы Законодательной палаты Олий Мажлиса «Депутаты рассмотрели исполнение государственного бюджета в I полугодии 2018 года».

Газеты перепечатали материал агентства «Дунё» под заголовком «Счастлива знать, что в Узбекистане бережно хранят свое культурное наследие». Журналист агентства побеседовал с народной артисткой Узбекистана Мухаббат Шамаевой, проживающей в США и прибывшей в республику для участия в международном форуме искусства маком, который пройдет в первой декаде сентября в Шахрисабзе.

Газета «Народное слово» 29 августа опубликовала интервью с профессором университета Вашингтона, консультантом экономических советников Всемирного банка Денни Лайпциегром, который на протяжении нескольких месяцев сотрудничает с министерством экономики республики «Где обеспечена высокая ответственность и прозрачность, там экономическое развитие».

Газета «Маърифат» 1 сентября опубликовала заметку о пребывании в Узбекистане лауреата Нобелевской премии Режи Ноери из Японии. Как пишет автор, гость провел встречи с узбекскими учеными и студентами, рассказал о своих исследованиях в сфере химической науки.

В газете «Узбекистон овози» 30 августа опубликована большая статья узбекского ученого, озаглавленная «Перспективы ядерной энергетики в Узбекистане».

Газета «Нуроний» 29 августа под рубрикой «Журналистское расследование» опубликовала материал под заголовком «Куда делись куры, выданные в кредит?». Автор выяснил, что в одном из районов Кашкадарьинской области большинство сельчан, получивших кур в кредит у банка, не смогли их сохранить. Представитель банка сообщил журналисту, что все брали кур добровольно, им были даны все разъяснения, но не все справились с этой задачей. Несостоявшиеся птицеводы говорят, что им дали не местные породы, а завозную птицу, не приспособленную к местному климату. Но есть и те, кто успешно реализовал этот проект и готов расширить свое хозяйство. Представитель фирмы, которая поставляла населению кур, считает, что многие отнеслись к делу несерьезно. Поводя итоги расследования, автор пишет, что чиновники должны были думать не о количестве, а о качестве, тогда результат был бы иным.

Спасибо партии за мирное небо


Соб. инф.



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Просмотров: 425     2 сентября 2018


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