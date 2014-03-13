Заглянул на огонёк

3 сентября президент Узбекистана на несколько часов присоединился к участникам саммита Совета тюркоязычных государств, проходившем в Кыргызстане, на берегу озера Иссык Куль. Пропустив увлекательные забавы кочевых народов, продемонстрированные главам государств, он использовал время для доведения до коллег позиции Узбекистана по перспективам межгосударственных отношений.
Отметив общность или схожесть подходов в международных и региональных вопросах, он призвал Тюркский совет активнее развивать сотрудничество «в таких сферах, как экономика, инвестиции, инновации, транспорт и коммуникации, туризм, наука и образование».
Подчеркнув значимость Тюркского совета, Шавкат Мирзиёев выразил готовность Узбекистана участвовать в его деятельности по направлениям, представляющим для его страны практический интерес.
Во второй половине того же дня президент Узбекистана вернулся в Ташкент.
Напомним, что в саммите Совета тюркоязычных государств приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии присутствовали в статусе почетных гостей.
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