Как продают должности



3 – 8 сентября 2018 года



В газетах 4 сентября опубликован большой отчет УзА об участии президента в саммите сотрудничества тюркоязычных государств. В этих же номерах республиканских изданий опубликован анонс «О предстоящем визите в Узбекистан президента Египта».



Также на первых полосах газет размещено сообщение УзА «Почитание памяти Первого Президента нашей страны Ислама Каримова». В нем говорится о мероприятиях, посвященных Дню памяти Первого Президента. «Наш великий Первый Президент своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизгладимый след в многовековой истории нашей Родины», - пишет УзА.



В республиканских изданиях 6 сентября опубликован большой отчет УзА под заголовком «Начинается новый этап сотрудничества Узбекистана и Египта». В нем сообщается о состоявшемся визите в Узбекистан президента Египта.



В этих же номерах газет опубликованы указ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием» и постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования производственных площадей».



Все газеты 7 сентября опубликовали текст выступления президента страны на церемонии открытия Международного форума искусства макома.



В этот де день в печати опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты послов иностранных государств». Как сообщается, глава государства принял верительные грамоты у послов Беларуси, Малайзии и Туркменистана.



В эти же номерах газеты опубликовали постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области корпоративного, проектного управления и государственных закупок».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 5 сентября опубликована информация «Узбекистан-Кыргызстан: на основе принципов добрососедства». В ней сообщается, что Кыргызстан посетила парламентская делегация республики во главе с председателем Сената. «Члены парламентской делегации в ходе ознакомительной поездки по Ошской области приняли участие в церемонии открытия в Оше общеобразовательной школы имени Алишера Навои, построенной Узбекистаном в соответствии с межправительственным соглашением», - пишут издания.



СМИ 6 сентября распространили сообщение УзА «Преимущества новой системы». В нем говорится, что в Кабинете Министров под председательством премьер-министра А. Арипова состоялось видеоселекторное совещание, посвященное организованному проведению сбора урожая хлопка 2018 года. «Прежде в ходе хлопкоуборочного сезона сборщики хлопка не получали достойной платы за свой труд. Для них не создавались необходимые условия проживания и питания. Отмечалось, что в этом году таких недостатков и упущений допущено не будет. Труд сборщиков хлопка будет оплачен достойно. Для них будут созданы все необходимые условия, - пишет УзА.



Ряд изданий опубликовали заметку, где со ссылкой на информационно-аналитический мультимедийный центр при Генпрокуратуре, сказано о расширении партнёрства между Генпрокуратурой Узбекистана и ФБР США». Сообщается, что в Ташкенте находилась делегация ФБР во главе с заместителем директора Дэвидом Боудичем. «Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, содействия в расследованиях, проведении при поддержке ФБР тренингов для сотрудников правоохранительных структур нашей страны».



Издание «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало большую статью, озаглавленную «Избавились ли мы от принудительного труда?». Автор пишет о мерах, которые принимают для предотвращения принудительного труда, но на практике такие случаи ещё встречаются. Он также пишет о мерах по сокращению безработицы, защите прав трудовых мигрантов. «Граждане должны хорошо знать свои права и эффективно использовать их», - заключает автор.



Газета «Хукук» под рубрикой «Судебный очерк» опубликовала материал под заголовком «Должностные лица, продававшие должности». Автор рассказывает о деятельности организованной преступной группы, в которую входили и бывшие чиновники. Они предлагали посреднические услуги за трудоустройство на должности. Оперировали крупными суммами. Обманутым гражданам, деньги не только не возвращали, но и требовали дополнительные суммы под угрозой уголовного преследования.



В еженедельном издании «Жамият» опубликована критическая статья о деятельности базара в Самарканде. Автор пишет, что в мясных рядах продукции практически нет, а у тех, кто торгует, отсутствует разрешение санитарной инспекции. Торговцы платят наличными за право торговать на территории рынка, в торговых точках много просроченной продукции.



В газете «Адолат кузгуси» опубликована реплика «Образовательный кредит есть, но получить его нельзя». Автор пишет, что все банки рекламируют возможность получить кредит для оплаты контракта в вузе. Но на практике это сделать очень сложно.



Еженедельное издание «Даракчи» в заметке «Волк в овечьей шкуре» рассказало о задержании сотрудника колонии по исполнению наказания за вымогательство денег у осужденных и их родных.



Газета XXI Asr опубликовала материал «Любовь к Родине не выражается посредством искусственных сердец». Авторы поражаются обилию формочек в виде сердца, которые заполняют различные города страны. Так выражают по-английски свою любовь к Ташкенту, Карши, Сырдарье и другим регионам страны. Когда у руководителей местного театра в Карши спросили, зачем рядом со зданием они разместили крупно «I Iove Qarshi», он сообщил, что это постарались городские власти.



