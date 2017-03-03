





В рамках визита Беларусь представит в Ташкенте экспозицию собственной продукции. По итогам визита будут подписаны Совместное заявление глав государств, пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

12-14 сентября Узбекистан с официальным визитом посетит президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе переговоров в узком и расширенном составе стороны обсудят вопросы активизации двустороннего политического диалога, развития долгосрочного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах.В рамках визита Беларусь представит в Ташкенте экспозицию собственной продукции. По итогам визита будут подписаны Совместное заявление глав государств, пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.