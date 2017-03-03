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К нам приедет, к нам приедет...

12-14 сентября Узбекистан с официальным визитом посетит президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе переговоров в узком и расширенном составе стороны обсудят вопросы активизации двустороннего политического диалога, развития долгосрочного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита Беларусь представит в Ташкенте экспозицию собственной продукции. По итогам визита будут подписаны Совместное заявление глав государств, пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

К нам приедет, к нам приедет...


Соб. инф.



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Просмотров: 1360     11 сентября 2018


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