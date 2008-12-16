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Никто не исчезает бесследно

В первой половине дня 13 сентября коллективу Национальной холдинговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз» в качестве нового председателя правления компании был представлен Бахром Ашрафханов, ранее возглавлявший посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации. По нашим данным, назначенец - сын Баходыра Ашрафханова, в недавнем прошлом – ответственного секретаря вице-премьера Каима Хакулова, отвечавшего в правительстве Узбекистана за нефтегазовый сегмент экономики. Получивший образование в Узбекистане и США, он начинал трудовую деятельность под патронатом Рустама Азимова в структурах министерства финансов.

Заметим, что теперь уже бывший председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, попавший в автоаварию 20 августа этого года по возвращении из поездки в город Бекабад Ташкентской области, находится на лечении в одной из клиник Германии. По личному распоряжению главы государства, специально зафрахтованным бортом сюда его отправили сразу же после первичного медицинского обследования в одной из лучших больниц Ташкента. 25 августа А. Султанову была сделана первая операция, чуть позже – вторая. В настоящее время пациент находится в сознании, ожидая третьего хирургического вмешательства.

Никто не исчезает бесследно


Соб. инф.



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Просмотров: 2780     14 сентября 2018


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