Хлеба к обеду в меру бери



С 15 сентября правительство Узбекистана снимает с себя обязательства по субсидированию производства так называемого социального хлеба, стоимость которого по всей стране до настоящего момента была едина – 650 сумов ($0,08) за одну буханку, весом 800 граммов. Народ пытаются убедить, что хлеб так мало стоит, что фермеры массово кормят им скот, экономя на комбикормах.



Оставим сомнительные доводы на совести тех, кто их



Судя по всему, власть подобную перспективу видит отчетливо, а потому планирует поэтапное и неизбежное удорожание муки и хлеба в розничной торговле компенсировать ежемесячными доплатами к пенсиям по старости, пособиям по инвалидности и потере кормильца. Доплаты также коснутся бедных семей с несовершеннолетними детьми.



Оставим сомнительные доводы на совести тех, кто их тиражирует , скажем лишь, что неизбежный рост цен на хлеб ощутят социально уязвимые слои населения. В первую очередь, жители сельской местности, где найти оплачиваемую работу крайне сложно.Судя по всему, власть подобную перспективу видит отчетливо, а потому планирует поэтапное и неизбежное удорожание муки и хлеба в розничной торговле компенсировать ежемесячными доплатами к пенсиям по старости, пособиям по инвалидности и потере кормильца. Доплаты также коснутся бедных семей с несовершеннолетними детьми.