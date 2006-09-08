Пой, светик, не стыдись

14 сентября на совместном заседании Кенгаша народных депутатов Ташкента,
состоявшемся в зале консерватории, исполняющий обязанности столичного
градоначальника Джахонгир Артыкходжаев избран членом Сената - верхней палаты Олий Мажлиса
(парламента) Узбекистана.
Напомним, что десятью днями ранее при получении взятки в размере 400 тысяч долларов США за выделение земельных участков под строительство был взят с поличным глава администрации Юнусабадского района Ташкента Бахтиёр Абдусаматов - один из подчинённых новоиспечённого сенатора...
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