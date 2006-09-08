Пой, светик, не стыдись



14 сентября на совместном заседании Кенгаша народных депутатов Ташкента, состоявшемся в зале консерватории, исполняющий обязанности столичного градоначальника Джахонгир Артыкходжаев избран членом Сената - верхней палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.



Напомним, что десятью днями ранее при получении взятки в размере 400 тысяч долларов США за выделение земельных участков под строительство был взят с поличным глава администрации Юнусабадского района Ташкента Бахтиёр Абдусаматов - один из подчинённых новоиспечённого сенатора...



