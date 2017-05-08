Телефоны есть, доверия нет



10 – 15 сентября 2018 года



В печатных СМИ республики 12 сентября опубликовано постановление президента «О мерах по организации ускоренной реализации предпринимательских инициатив и проектов в регионах».



В газетах 13 сентября опубликован отчет УзА под заголовком «Проанализирована результативность исполнения намеченных задач по развитию экономики». В нем сообщается, что президент 12 сентября провел совещание, посвященное вопросам реализации задач по увеличению поступлений в Государственный бюджет, достижения макроэкономических показателей по итогам 9 месяцев текущего года, ускорения внедрения кластеров в хлопково-текстильной отрасли.



Все ведущие издания республики 14 сентября опубликовали большой отчет УзА, озаглавленный «Узбекистан – Беларусь: Время практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества». В нем рассказывается о визите в страну президента Белоруссии.



Под заголовком «Узбекистан – Беларусь: к новым горизонтам делового и межрегионального сотрудничества» сообщается, что в рамках официального визита Александра Лукашенко в НВК «Узэкспоцентр» прошел форум делового и межрегионального сотрудничества.



А в субботних номерах публикуются большие фоторепортажи с выставки Made in Belarus, открытой в «Узэкспоцентре».



Ряд изданий этой неделе перепечатали материал УзА «Министр юстиции: работники сферы должны служить всем сердцем». В нем говорится о совещании, которое провел министр юстиции. В ходе его рассмотрены результаты работы отделов юстиции на местах, указаны недостатки. «Министр отметил, что каждый сотрудник должен строго и неукоснительно следовать принципу «Граждане должны быть довольны деятельностью органов юстиции» и служить народу всем сердцем, ибо каждый государственный служащий должен каждодневно доказывать свою пригодность занимаемой должности», - пишет агентство.



В газетах также публикуется материал УзА «Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества». В нем сообщается, что побывавшая в страну делегация во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайаном Макфитерсом, провела переговоры о перспективах двустороннего сотрудничества.



Ряд газет перепечатали заметку УзА под заголовком «Жертвы лживой рекламы». В ней рассказывается, что предприниматель в Бухаре уговорил местный телеканал авансом распространить рекламу строительных услуг. Затем начал принимать заказы, получая деньги, но не выполняя своих обязательств. «В процессе рассмотрения этого мошеннического дела показания дали не только почти десять человек, с которых он получил деньги в большом размере, но и рабочие, не получившие оплату своего труда, а также работник телеканала, которому не заплатили за рекламу», - пишет УзА со ссылкой на представителя правоохранительных органов.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 11 сентября опубликовали большую статью под заголовком «У собственника, кроме прав, есть и обязанности». В ней даются пояснения к постановлению президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования производственных площадей». Автор пишет о создании межведомственные комиссии по эффективному использованию неиспользуемых объектов. Отмечается, что с 15 сентября все неиспользуемые объекты государственной собственности в установленном порядке подлежат реализации, передаче на основе государственно-частного партнерства, в том числе в аренду. «Юридические лица – собственники неиспользуемых объектов будут переведены от упрощенного порядка налогообложения к уплате налогов и других обязательных платежей в общеустановленном порядке. Для них установлена уплата налога на имущество и земельного налога в двукратном размере, по истечении 6 месяцев – в пятикратном размере, по истечении 12 месяцев и в последующем – в десятикратном размере к установленным ставкам», - пишет автор.



В этих же изданиях 12 сентября опубликован материал под заголовком «Хлопок – 2018: участие добровольное». В подзаголовке написано, что «Об этом на встрече с журналистами сказал министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев».



Газета «Правда Востока» 13 сентября под рубрикой «Актуально» опубликовала заметку «Запретят ли социальные сети?». Со ссылкой на специалистов, дается пояснение причин перебоев доступа к Facebook.



В этом же издании 15 сентября опубликован материал, озаглавленный «Без галстука – не пускать». В нем автор рассуждает о целесообразности требования в учебных заведениях единой формы одежды. Комментарии по этому поводу дают психологи, свою точку зрения высказывают учащиеся и студенты.



В еженедельном издании «Жамият» опубликован проблемный материал под заголовком «Что мучает журналистов». Автор пишет, что постановлением президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана» было предусмотрено принятие мер по обеспечению на основе льготных кредитов жильем или земельными участками нуждающихся в этом активных журналистов, проблема не решается. Также открытым остается вопрос прописки в Ташкенте журналистов, которые успешно работают в ведущих республиканских издания, становятся лауреатами творческих конкурсов.



Газета XXI Asr 13 сентября опубликовала материал «Кто услышит проблемы сурхандарьинских дехкан?». Автор напоминает, что опубликованный ранее материал о земледельцах, вырастивших богатый урожай лука и чеснока, который они не могут реализовать, вызвал множество откликов с различных регионов страны. В частности, земледельцы Сурхандарьинской области рассказали журналистам, что сеять лук их призывал «Узагроэкспорт», обещая все закупить по хорошей цене. Но когда урожай созрел, представителей этой организации найти оказалось невозможно. «На своем подсобном хозяйстве я вырастил 15 тонн лука. Покупателей нет. За килограмм не дают даже 200 сумов. Из-за жары лук начал портиться, пришлось большую часть его скормить баранам», - жалуется дехканин.



Газета «Ишонч» опубликовала реплику под заголовком «Можно ли доверять «телефонам доверия»?». Журналист не поленился, обзвонил множество таких номеров, объявленных министерствами, ведомствами и организациями. Где-то номера просто не отвечали, где-то постоянно было занято, где-то говорили, что нужно звонить по другому номеру. «Зачем надо эти номера громогласно и многократно объявлять по телеканалам, если связаться по ним нельзя?», - задается автор риторическим вопросом.



Еженедельное издание «Даракчи» в заметке «Хоким Юнусабада задержан при получение взятки в $400 000» сообщило, что это мероприятие провели сотрудники службы госбезопасности. «Откроет ли это глаза для других, что также настроены «подоить», прибывающих в страну с большими надеждами иностранных инвесторов», - пишет газета.



