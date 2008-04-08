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Взрыв унёс жизнь пяти пассажиров

18 сентября, в 8:30 утра по местному времени, в Бухарской области в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе погибли 5 человек. Как сообщает источник в МЧС Узбекистана, взрыв произошел в Каганском районе. Четверо пассажиров погибли сразу, один скончался в больнице. Семь человек доставлены в Бухарский областной центр экстренной медицины, девять, получивших незначительные травмы, - в медицинские учреждения Кагана. Причины происшедшего уточняются. 

Взрыв унёс жизнь пяти пассажиров


Соб. инф.



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Просмотров: 762     18 сентября 2018


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