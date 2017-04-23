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Барышня и хулиган

Авторитетный узбекский бизнесмен, исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов, отреагировал на предложение барышни из руководства МОК снять свою кандидатуру на выборах президента AIBA, намеченных на 3 ноября этого года. Напомним, что функционирующая барышня, письмо которой было распространено днями ранее, дала понять, что в противном случае бокс могут исключить из программы Олимпийский игр 2020 года в Токио. Основание: включение Г. Рахимова в так называемый «санкционный» список Минфина США по подозрению в причастности к международному преступному сообществу.

В опубликованном на официальном сайте AIBA обращении основной претендент на пост президента ассоциации заявил: «Я прошу всех в AIBA, всех, кто связан с организацией, уважать наши правила и подождать названной даты, прежде чем комментировать выдвижение кандидатур на руководящие посты».

Гафур Рахимов также выразил уверенность, что «ассоциации, входящие в AIBA, не будут находиться под влиянием каких-либо слухов, распространяемых в электронных письмах или новостях на спортивных сайтах. Для всех нас важно помнить, что мы делаем наш выбор, основываясь только на том, что мы – и только мы – думаем будет лучше для будущего бокса во всем мире».

В связи с этим вызывает недоумение отсутствие реагирования на ситуацию Национального олимпийского комитета Узбекистана, президент которого совсем недавно только что не слагал песни о Г. Рахимове – бизнесмене и меценате, десять лет подряд возглавлявшем федерацию бокса своей страны.

Барышня и хулиган


Соб. инф.



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Просмотров: 1712     19 сентября 2018


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