Как card ляжет



По предложению Центрального банка в Узбекистане планируется создать Национальный межбанковский процессинговый центр, способный обеспечить «бесперебойность проведения платежей, продвижения инновационных продуктов, доступности банковских услуг и развития конкурентной среды на рынке платежных услуг, а также реализации задач, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития. Решение продиктовано недавним сбоем в платежной системе Uzcard.



Национальный межбанковский процессинговый центр заменит частную структуру – СП ООО ЕОПЦ, специализирующуюся на изготовлении и обслуживании банковских карт. В период правления первого президента совладельцем ООО был родственник очень влиятельного генерала. За сменой власти последовала смена собственников, однако уязвимость системы от этого не уменьшилась.



Национальный межбанковский процессинговый центр заменит частную структуру – СП ООО ЕОПЦ, специализирующуюся на изготовлении и обслуживании банковских карт. В период правления первого президента совладельцем ООО был родственник очень влиятельного генерала. За сменой власти последовала смена собственников, однако уязвимость системы от этого не уменьшилась.