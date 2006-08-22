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Как card ляжет

По предложению Центрального банка в Узбекистане планируется создать Национальный межбанковский процессинговый центр, способный обеспечить «бесперебойность проведения платежей, продвижения инновационных продуктов, доступности банковских услуг и развития конкурентной среды на рынке платежных услуг, а также реализации задач, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития. Решение продиктовано недавним сбоем в платежной системе Uzcard.

Национальный межбанковский процессинговый центр заменит частную структуру – СП ООО ЕОПЦ, специализирующуюся на изготовлении и обслуживании банковских карт. В период правления первого президента совладельцем ООО был родственник очень влиятельного генерала. За сменой власти последовала смена собственников, однако уязвимость системы от этого не уменьшилась.

Как card ляжет


Соб. инф.



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Просмотров: 532     20 сентября 2018


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