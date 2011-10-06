Заблуждения не в счёт



19 сентября президент Узбекистана подписал указ , определяющий порядок освобождения от уголовной ответственности граждан страны, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Документ предоставляет возможность лицам, осознавшим противоправность своих деяний и ставшим на путь исправления, вернуться на родину, к мирной жизни.



Определять заблуждались ли претенденты на освобождение от уголовной ответственности будет специально созданная межведомственная республиканская комиссия во главе с генеральным прокурором Узбекистана. Основанием для освобождения от уголовного преследования станут явка с повинной, чистосердечное раскаяние, неучастие в боевых действиях на стороне террористических групп и финансировании международного терроризма.



Напомним, что только в 2017 году более 18 тысяч граждан, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, сняты с учета лиц, склонных к участию в деятельности террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Более 10 тысяч из них получили практическую помощь в трудоустройстве, социальной поддержке и налаживании предпринимательской деятельности.



Определять заблуждались ли претенденты на освобождение от уголовной ответственности будет специально созданная межведомственная республиканская комиссия во главе с генеральным прокурором Узбекистана. Основанием для освобождения от уголовного преследования станут явка с повинной, чистосердечное раскаяние, неучастие в боевых действиях на стороне террористических групп и финансировании международного терроризма.Напомним, что только в 2017 году более 18 тысяч граждан, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, сняты с учета лиц, склонных к участию в деятельности террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Более 10 тысяч из них получили практическую помощь в трудоустройстве, социальной поддержке и налаживании предпринимательской деятельности.