Почему мы отказались от плова







Недавно я столкнулся с такой ситуацией. Моя знакомая (коллега по работе) в 2009 году уехала из Узбекистана на постоянное место жительства в Россию. Она получила российское гражданство, устроилась на интересную работу, вышла замуж, купила квартиру. В общем, все сложилось удачно. Она часто угощает мою семью блюдами узбекской кухни, рассказывает про Ташкент, про Чимган, Бричмуллу и Чарвак. В общем, на сентябрь 2018 года, я со своей семьей, и она со своей запланировали поездку в Ташкент. Проживание намечалось у ее старых друзей за символическую плату. Наша двадцатидневная программа включала поездку в горы, в Самарканд, и естественно дегустацию блюд узбекской кухни, фруктов и овощей. Калькуляция расходов показала, что они не будут превышать расходы нашего пребывания в Турции за такой же период. Вопрос места проведения отпуска оказался почти решенным.



Однако моя знакомая рассказала о небольшой проблеме, связанной с формальным подтверждением утраты гражданства Республики Узбекистан. Дело в том, что в Узбекистане запрещено двойное гражданство, а она в силу определенных обстоятельств, не смогла встать в требуемые сроки на консульский учет. В связи с этим, не уверена в том, что у нее нет узбекского гражданства. Она показала мне форумы по этой теме, где описывались реальные ситуации и возможные сложности пребывания в Узбекистане. Для решения этой проблемки была сделана командировка в Москву.



И вот, по прошествии 9 лет, она приехала в Москву. В посольстве Республики Узбекистан в Москве узнала, что до сих пор является гражданкой Узбекистана (ее фамилии нет в списках утративших гражданство), чему была сильно удивлена. Получается, что Закон «О гражданстве Республики Узбекистан» (статья 21) не выполняется. Однако, находясь в Москве и имея возможность решить этот вопрос окончательно, она подготовила документы для выхода из гражданства Узбекистана и снова направилась в посольство. Каково же было ее удивление, когда в посольстве у нее не взяли документы и направили в другой город для сдачи документов во вновь открытое консульство. Учитывая, что стоимость проезда от города ее проживания до нового консульства превышает стоимость поездки в Турцию, она естественно распрощалась с идеей оформления отказа от узбекского гражданства, считая, что утрата уже произошла (в соответствии с пунктами 2 и 5, статьи 21), а все дальнейшие действия по оформлению отказа смело можно рассматривать как лишенные смысла.



Вчера мы приехали из отпуска. Отдыхали две недели в двух странах шенгенского союза (Польша, Германия). В Турцию не поехали, так как слишком жаркое лето. Затраты оказались несколько выше, чем планировались в Узбекистане. Но впечатлений масса. Разговоры об Узбекистане, кухне, овощах и фруктах сошли на нет, так как нет желания вспоминать и думать о неработающем законодательстве Узбекистана и связанных с ним проблемами. На будущий год, если будет такая же жара летом, поедем в одну из скандинавских стран.



P.S. Когда мы просматривали сайты и форумы, я обратил внимание на готовность Узбекистана принимать туристов. Но в нашем лице Узбекистан в этом году потерял 6 туристов из-за неработающего законодательства. У меня еще теплится интерес к Узбекистану. Но без своей знакомой я не поеду. Причин много. Например, выгодность проживания у ее друзей. На сайтах гостиниц Узбекистана указаны цены в районе 100 долларов США, а стоимость достаточно приличных номеров гостиниц в Польше и Германии (включая завтрак и ужин), где мы были, обходится из расчета 20-30 долларов (120 польских злотых и 25 евро) на 1 человека. Или поездка в Бричмуллу (я не видел этого маршрута ни в одном предложении от турфирм). Или какие фрукты и овощи имеют вкусовые отличия от тех, которые есть в наших магазинах. Или как отличаются блюда узбекской кухни, приготовленные там и тут. Или какие блюда узбекской кухни вообще не делают в наших узбекских кафе и почему. И еще много всяких "или", на которые может ответить только тот человек, который прожил и в Узбекистане, и в России. И которому, естественно, доверяют.



С уважением, В. Самарский.



Здравствуйте.Недавно я столкнулся с такой ситуацией. Моя знакомая (коллега по работе) в 2009 году уехала из Узбекистана на постоянное место жительства в Россию. Она получила российское гражданство, устроилась на интересную работу, вышла замуж, купила квартиру. В общем, все сложилось удачно. Она часто угощает мою семью блюдами узбекской кухни, рассказывает про Ташкент, про Чимган, Бричмуллу и Чарвак. В общем, на сентябрь 2018 года, я со своей семьей, и она со своей запланировали поездку в Ташкент. Проживание намечалось у ее старых друзей за символическую плату. Наша двадцатидневная программа включала поездку в горы, в Самарканд, и естественно дегустацию блюд узбекской кухни, фруктов и овощей. Калькуляция расходов показала, что они не будут превышать расходы нашего пребывания в Турции за такой же период. Вопрос места проведения отпуска оказался почти решенным.Однако моя знакомая рассказала о небольшой проблеме, связанной с формальным подтверждением утраты гражданства Республики Узбекистан. Дело в том, что в Узбекистане запрещено двойное гражданство, а она в силу определенных обстоятельств, не смогла встать в требуемые сроки на консульский учет. В связи с этим, не уверена в том, что у нее нет узбекского гражданства. Она показала мне форумы по этой теме, где описывались реальные ситуации и возможные сложности пребывания в Узбекистане. Для решения этой проблемки была сделана командировка в Москву.И вот, по прошествии 9 лет, она приехала в Москву. В посольстве Республики Узбекистан в Москве узнала, что до сих пор является гражданкой Узбекистана (ее фамилии нет в списках утративших гражданство), чему была сильно удивлена. Получается, что Закон «О гражданстве Республики Узбекистан» (статья 21) не выполняется. Однако, находясь в Москве и имея возможность решить этот вопрос окончательно, она подготовила документы для выхода из гражданства Узбекистана и снова направилась в посольство. Каково же было ее удивление, когда в посольстве у нее не взяли документы и направили в другой город для сдачи документов во вновь открытое консульство. Учитывая, что стоимость проезда от города ее проживания до нового консульства превышает стоимость поездки в Турцию, она естественно распрощалась с идеей оформления отказа от узбекского гражданства, считая, что утрата уже произошла (в соответствии с пунктами 2 и 5, статьи 21), а все дальнейшие действия по оформлению отказа смело можно рассматривать как лишенные смысла.Вчера мы приехали из отпуска. Отдыхали две недели в двух странах шенгенского союза (Польша, Германия). В Турцию не поехали, так как слишком жаркое лето. Затраты оказались несколько выше, чем планировались в Узбекистане. Но впечатлений масса. Разговоры об Узбекистане, кухне, овощах и фруктах сошли на нет, так как нет желания вспоминать и думать о неработающем законодательстве Узбекистана и связанных с ним проблемами. На будущий год, если будет такая же жара летом, поедем в одну из скандинавских стран.P.S. Когда мы просматривали сайты и форумы, я обратил внимание на готовность Узбекистана принимать туристов. Но в нашем лице Узбекистан в этом году потерял 6 туристов из-за неработающего законодательства. У меня еще теплится интерес к Узбекистану. Но без своей знакомой я не поеду. Причин много. Например, выгодность проживания у ее друзей. На сайтах гостиниц Узбекистана указаны цены в районе 100 долларов США, а стоимость достаточно приличных номеров гостиниц в Польше и Германии (включая завтрак и ужин), где мы были, обходится из расчета 20-30 долларов (120 польских злотых и 25 евро) на 1 человека. Или поездка в Бричмуллу (я не видел этого маршрута ни в одном предложении от турфирм). Или какие фрукты и овощи имеют вкусовые отличия от тех, которые есть в наших магазинах. Или как отличаются блюда узбекской кухни, приготовленные там и тут. Или какие блюда узбекской кухни вообще не делают в наших узбекских кафе и почему. И еще много всяких "или", на которые может ответить только тот человек, который прожил и в Узбекистане, и в России. И которому, естественно, доверяют.