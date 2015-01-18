Возвращение на круги своя



17-22 сентября 2018 года



Республиканские газеты 19 сентября опубликовали сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы».



В печатных СМИ 20 сентября опубликован материал УзА, озаглавленный «Проанализирована работа по развитию информационных технологий и коммуникаций». В нем говорится о том, что президент 19 сентября провел совещание, посвященное анализу проводимой работы в системе информационных технологий и коммуникаций, определению дополнительных мер по ускоренному развитию сферы.



В этот же день на первых страницах газеты поместили информацию УзА, озаглавленную «Президент Республики Узбекистан принял делегацию США». В ней сообщается, что президент 19 сентября принял командующего Национальной гвардией штата Миссисипи генерала Дженсона Бойлза и члена Палаты представителей Конгресса США Трента Келли, находящихся в стране с рабочим визитом.



Также в печати опубликован указ главы государства «О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп».



Кроме того, в этих же номерах газет опубликованы постановления «О мерах по развитию национальной платежной системы» и «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан».



В республиканских изданиях 21 сентября опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент страны, под заголовком «Определены меры по популяризации физической культуры и спорта». Отмечается, что на совещании определены важные задачи по дальнейшему развитию физической культуры и спорта.



Газеты также опубликовали, подписанное главой государства «Приветствие участникам международной конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».



Кроме того, на первых страницах ведущих республиканских изданий помещено сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял президента Исламского банка развития».



В этот же день в печати опубликовано постановление «Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».



В субботних номерах газет опубликован указ главы государства «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы».



Кроме того, ведущие издания перепечатали сообщение УзА «США признают прогресс нашей страны в сфере защиты трудовых прав граждан и открывают новые перспективы для узбекских производителей хлопка».



СМИ республики отреагировали на сбой платежных терминалов и банкоматов. В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 18 сентября опубликована статья под заголовком «Uzcard»: сбой застал врасплох». «Правда Востока» опубликовала материал «Как деньги превратились в ненужный пластик». «Неожиданный отказ на местах в выходные дни застал многих держателей карт врасплох. Довелось наблюдать самые разные картины, вплоть до того, что люди, набравшие продукты в торговых сетях, оставляли у касс в тележках практически все, так как рассчитывали расплатиться за товары и продукты «электронными деньгами». И это была не самая, мягко говоря, неловкая ситуация, в которую попали люди. Были и те, кто в это время без наличных денег, будучи уверенным в наличии необходимой суммы на банковской карточке, ужинали в кафе или ресторанах, а после не могли расплатиться и были вынуждены долго разбираться с официантами и администрацией», - пишет «Народное слово».



Ряд газет перепечатали заметку УзА под заголовком «Новая веха в узбекско-афганских отношениях». В ней говорится о том, что 18 сентября учреждено общество дружбы «Узбекистан – Афганистан».



Газета «Народное слово» 19 сентября опубликовала статью «Хватит обсуждать школьную форму. Есть проблемы поважнее». «Окинем беспристрастным взглядом контент социальных сетей и сайтов зоны «uz» в последние дни. Только ленивый не поучаствовал в обсуждении юбок школьниц и одежды учителей. «Диванные эксперты» и вполне авторитетные СМИ на все лады обсуждают, что и кому носить на учебу. Школьная форма практически стала яблоком раздора в обществе», - пишет газета. Затем отмечает, что во всей этой полемике взвешенной и разумной кажется позиция министра народного образования Шерзода Шерматова, который на своей официальной странице в сети Facebook отметил, что в сфере «есть масса других более важных проблем, чем форма, но, к сожалению, до сих пор многие только этим и отвлекаются».



В этом же номере «Народного слова» опубликован критический материал, озаглавленный «Позабыты, позаброшены...». Как пишет автор, в дорогу позвало письмо, поступившее в редакцию от жителей одного из сел Каттакурганского района Самаркандской области, в котором они сетуют на невыносимые условия жизни. В селении Киймадуз полностью отсутствует социальная инфраструктура, нет питьевой воды. «Большинство жителей селения, по сути, живет за чертой бедности. Хорошо, если кто-то из мужчин заработает деньги в соседнем Хатырчи или где-то за границей. Этих средств сельчанам, в семьях которых воспитываются по двое и более детей, еле хватает сводить концы с концами», - пишет газета. Автор отмечает, что жители о своих проблемах писали в разные инстанции. В селение приезжали целые делегации чиновников. Беседовали с людьми и обещали помочь, просили поставить подписи под бумагами, что они посещали Киймадуз. А потом исчезали, оставляя проблемы нерешенными.



Журналист газеты «Правда Востока» 18 сентября поднял тему стоимости обучения в университете мировой экономики и дипломатии в статье под заголовком «Учеба для богатых?». Автор пишет о том, что вуз не соответствует своему статусу. «Нет высококвалифицированных педагогов, новой техники и технологий. Не работает нормально система отопления и кондиционирования, нет хорошей столовой, туалетов приличных», - жалуются студенты самого дорого вуза страны.



В этом же издании опубликована заметка «Так сколько же стоит буханка?». Говоря о недовольстве граждан, автор предлагает обратить внимание на то, что цена на буханку не росла уже четыре года. «…О каком другом товаре можно сказать подобное? Это ненормальная ситуация с точки зрения экономики, да и житейской логики», - пишет автор.



Газета «Ишонч» 20 сентября целую страницу отвела под материал «Вместе будем противостоять принудительному труду». Авторы описывают меры, принятые в этой сфере, и сотрудничество с международной организацией труда. Рассказывается о хлопкоуборочной кампании, которая впервые организована по-новому.



В газете «Узбекистон овози» 18 сентября опубликована большая критическая статья «Кто контролирует строительство образцовых домов?». Журналисты издания попытались разобраться с жалобами жителей Ташкентского района на компанию «Кишлок курилиш инвест». Заключив договора с людьми, которые получили кредиты в банке, получив необходимые средства, компания не выполняет своих обязательств. Выяснилось, что сроки сдачи домов прошли, а работы практически заморожены. А то, что сделано строителями, не поддается никакой критике. Стены кривые, потолочные балки новых домов гнилые, двери установлены вкривь и вкось, отопительная система установлена для вида. Все жалобы будущих новоселов в самые высокие инстанции возвращаются к строителям, которые просто отписываются. «Все ответственные организации знают о существующей проблеме. На бумаге даются поручения устроить недостатки. Но на практике ничего не меняется. Почему?», – заключает газета.



Газета «Кишлок хаети» 20 сентября опубликовала реплику под заголовком «Купил по цене ягненка, а продать хочет по цене верблюда». Речь об одном из селений Хорезмской области, где уже многие годы пустует здание предприятия общественного питания РайПО. Кто-то его в свое время за бесценок приватизировал и теперь оно разрушается. «Таких объектов очень много, и они могли бы служить людям, там могли бы создаваться новые рабочие места, выпускаться продукция…», - сожалеют авторы.



Ряд газет перепечатали критический материал, подготовленный УзА под заголовком «Почему людей лишили чистого воздуха?». Речь идет о скотобойне, расположенной в одно из махаллей Шайхонтохурского района. Многочисленные жалобы местных жителей об антисанитарии, которая сопутствует деятельности скотобойни не дают никаких результатов. «Может быть, есть заинтересованные в ее работе?», - задаются вопросом авторы заметки.



Еженедельное издание «Жамият» подняло проблему студенческих общежитий. В материале под заголовком «Вы нам, мы вам» говорится о том, что многие новоиспеченные студенты не могут получить места в общежитии и им приходиться арендовать жилье. По мнению авторов, создаются искусственные препятствия. Нередко вопрос можно решить положительно в том случае, если у вас нужные знакомства.



