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Праздник в штатском

27 сентября в Ташкенте состоится пленарное заседание Сената, на котором будет рассмотрен закон «Об установлении Дня Службы государственной безопасности Республики Узбекистан». Внесение закона в повестку обусловлено сменой вывески – нынешний президент Узбекистана переименовал Службу национальной безопасности (СНБ) в Службу государственной безопасности (СГБ).

Заметим, что в бытность СССР День чекиста праздновали 20 декабря. Именно в этот день 1917 года Совет народных комиссаров издал декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. К месту сказать, что вплоть до развала Союза 20-го числа каждого месяца сотрудникам КГБ и МВД выдавали жалованье. Это придавало профессиональному празднику не проходящую значимость и особую торжественность.

В период правления первого президента Узбекистана бойцы невидимого фронта отмечали свой профессиональный праздник 26 сентября. В этот день 1991 года указом Ислама Каримова Комитет государственной безопасности при Совете Министров Узбекской ССР был преобразован в Службу национальной безопасности Республики Узбекистан. Дата изменилась, но жалованье люди по-прежнему получали 20-го числа каждого месяца – видимо, чтобы не забывали, из чьей шинели вышли.

Теперь, похоже, праздник назначат либо на 14 марта (день подписания указа главы государства об образовании СГБ), либо на 29 марта – день рождения Лаврентия Берия и одобрения Сенатом Олий Мажлиса закона «О Службе государственной безопасности».

Если принять во внимание, что роль парламента в Узбекистане носит исключительно декоративный характер, а память о Лаврентии в стране вряд ли додумаются закрепить законодательно, можно предположить, что «День сотрудников органов государственной безопасности» назначат на 14 марта – дату выхода указа президента страны. Вполне возможно, что изменится и единый день выдачи бойцам жалованья. Чтобы помнили, кому обязаны.

Праздник в штатском


Соб. инф.



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Просмотров: 1482     24 сентября 2018


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