Объединение потенциалов выгодно всем



В последние годы наметился перелом во взаимоотношениях стран Центральной Азии. В регионе постепенно переходят от дружбы тет-а-тет к коллективному взаимовыгодному сотрудничеству. После распада СССР страны постсоветской Центральной Азии оказались оторванными друг от друга. Несмотря на интегрированность экономик, которая была непременным условием существования в СССР, каждая республика взяла курс на становление полного суверенитета, не только политического, но и экономического. И это притом, что взаимосвязь стран была стратегической - в регионе остро стоял вопрос дефицита воды. Водный вопрос во многом был камнем преткновения.



Ярче всего это проявлялось во взаимоотношениях Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, которые на протяжении почти двух десятилетий вели двухсторонние переговоры о взаимообмене воды на электричество. Кыргызстан торговал электроэнергией, перекрывая сброс воды из своих водохранилищ, что ставило под угрозу сельское хозяйство в ряде регионов Узбекистана и Казахстана.



Результатом такого «суверенного существования» стал крайне низкий торговый баланс между странами региона. Так, товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном в 2017 году составил $281 млн. Объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в первом полугодии текущего года едва достиг $100 млн. Притом, что в совокупности население стран региона составляет порядка 70 млн. человек, а это огромный рынок.



Другой важный региональный вопрос, «зависший» почти на 2,5 десятилетия, - Аральская экологическая катастрофа. Вопреки ожиданиям, только в текущем году страны решили объединить усилия по спасению Арала и снижению последствий высыхания моря для населения. Собственно, Арал становится индикатором растущего роста интереса к налаживанию регионального сотрудничества государств региона.



Недавняя встреча глав государств ЦАР в Туркменистане показала готовность лидеров сотрудничать в решении аральской проблемы. А заодно - начать поступательное движение в сторону наращивания экономических связей друг другом. Все стороны приходят к пониманию, что региональная интеграция, основанная на принципах открытости, равенства и взаимной выгоды, является надежным инструментом для успешного развития.



Это крайне важно. У каждой из стран ЦАР различные экономические и политические модели и в последние годы обозначился дисбаланс экономического развития этих республик, что привело к перетоку человеческого капитала из экономически слабых стран в приграничные государства.



Кроме того, несколько волн мирового экономического кризиса серьезно ударили по всем государствам ЦАР, еще более ослабив экономику некоторых из них, а также усугубив социально-экономическую обстановку. По этой причине центральноазиатские республики вынуждены разрабатывать иные способы, позволяющие задействовать новые экономические тенденции, расширяя экономические связи как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами. При этом, по мнению ряда экспертов, в условиях нынешних реалий целесообразнее это делать «единым фронтом». В том числе и потому, что «корпоративное развитие региона» в целом позволит привлечь капиталовложения в каждую страну в отдельности.



Знаменательным для региона событием 2018 года стала консультативная встреча глав государств Центральной Азии в стане, состоявшаяся по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В ходе своего выступления узбекский лидер отметил, что состоявшаяся встреча открыла новую страницу в истории многовековых и добрососедских отношений стран центрально-азиатских республик.



Эксперты отмечают, что ранее лидеры этих государств встречались только в двухсторонних, трехсторонних форматах или в рамках ШОС, СНГ и ЕАЭС. А нынешняя встреча в Астане может стать мощным импульсом развития отношений в регионе. Ведь геополитическое положение ЦАР, находящегося в центре континента, открывает широкие возможности для сотрудничества стран как в части создания транспортных коридоров (современный Шелковый путь), так и взаимовыгодной интеграции промышленных предприятий (создание новых цепочек добавленной стоимости), финансовых рынков и формирование благоприятного делового климата в целом.



В последнее время все чаще звучат предложения по созданию интегрированных профессиональных экономических объединений. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить Ассоциацию руководителей регионов и бизнес-сообществ стран Центральной Азии в целях развития торгово-экономических связей. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, предлагая выстраивать общие интеграционные процессы вокруг возрождения Великого шелкового пути, не раз отмечал, что необходимо создавать общую экономическую и транспортную инфраструктуру. Это позволит государствам ЦАР, не имеющим выхода к морям, обеспечить выход к рынкам стран, граничащих с современной территорией Шелкового пути. Здесь проживает более 3-х миллиардов человек.



Для привлечения инвесторов, Казахстан предлагает сделать акцент также на развитие регионального туризма. Так, в Астане высказали предложение о создании в ЦА аналога шенгенской визы между государствами региона. По мнению казахстанской стороны, такая «Silk-виза» привлечет туристов из дальнего зарубежья. Впрочем, общая виза пока - лишь идея.



В настоящее время, государства ЦАР нацелены на углубление экономического сотрудничества. И транзитный потенциал региона - одна из важнейших интеграционных составляющих. В Казахстане считают, что проблемы в этой отрасли необходимо решать совместно, без политического торга, без выдвижения на первый план нужд и потребностей отдельно взятых стран. Поскольку только в условиях открытости и дружбы, объединение потенциала стран Центральной Азии даст максимальные результаты.



Взаимодействие между странами Центральной Азии растет с каждым годом. Схожая культура, традиции, менталитет и язык государств позволяет им найти точки соприкосновения и общие интересы. И тот факт, что объединение потенциалов республик выгодно всем центральноазиатским государствам как в части экономики, так и для обеспечения безопасности, уже перестает быть инициативой какой-либо одной из сторон, а обсуждается всеми участниками, и дает надежду на углубление экономических связей.



Ярче всего это проявлялось во взаимоотношениях Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, которые на протяжении почти двух десятилетий вели двухсторонние переговоры о взаимообмене воды на электричество. Кыргызстан торговал электроэнергией, перекрывая сброс воды из своих водохранилищ, что ставило под угрозу сельское хозяйство в ряде регионов Узбекистана и Казахстана.Результатом такого «суверенного существования» стал крайне низкий торговый баланс между странами региона. Так, товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном в 2017 году составил $281 млн. Объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в первом полугодии текущего года едва достиг $100 млн. Притом, что в совокупности население стран региона составляет порядка 70 млн. человек, а это огромный рынок.Другой важный региональный вопрос, «зависший» почти на 2,5 десятилетия, - Аральская экологическая катастрофа. Вопреки ожиданиям, только в текущем году страны решили объединить усилия по спасению Арала и снижению последствий высыхания моря для населения. Собственно, Арал становится индикатором растущего роста интереса к налаживанию регионального сотрудничества государств региона.Недавняя встреча глав государств ЦАР в Туркменистане показала готовность лидеров сотрудничать в решении аральской проблемы. А заодно - начать поступательное движение в сторону наращивания экономических связей друг другом. Все стороны приходят к пониманию, что региональная интеграция, основанная на принципах открытости, равенства и взаимной выгоды, является надежным инструментом для успешного развития.Это крайне важно. У каждой из стран ЦАР различные экономические и политические модели и в последние годы обозначился дисбаланс экономического развития этих республик, что привело к перетоку человеческого капитала из экономически слабых стран в приграничные государства.Кроме того, несколько волн мирового экономического кризиса серьезно ударили по всем государствам ЦАР, еще более ослабив экономику некоторых из них, а также усугубив социально-экономическую обстановку. По этой причине центральноазиатские республики вынуждены разрабатывать иные способы, позволяющие задействовать новые экономические тенденции, расширяя экономические связи как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами. При этом, по мнению ряда экспертов, в условиях нынешних реалий целесообразнее это делать «единым фронтом». В том числе и потому, что «корпоративное развитие региона» в целом позволит привлечь капиталовложения в каждую страну в отдельности.Знаменательным для региона событием 2018 года стала консультативная встреча глав государств Центральной Азии в стане, состоявшаяся по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В ходе своего выступления узбекский лидер отметил, что состоявшаяся встреча открыла новую страницу в истории многовековых и добрососедских отношений стран центрально-азиатских республик.Эксперты отмечают, что ранее лидеры этих государств встречались только в двухсторонних, трехсторонних форматах или в рамках ШОС, СНГ и ЕАЭС. А нынешняя встреча в Астане может стать мощным импульсом развития отношений в регионе. Ведь геополитическое положение ЦАР, находящегося в центре континента, открывает широкие возможности для сотрудничества стран как в части создания транспортных коридоров (современный Шелковый путь), так и взаимовыгодной интеграции промышленных предприятий (создание новых цепочек добавленной стоимости), финансовых рынков и формирование благоприятного делового климата в целом.В последнее время все чаще звучат предложения по созданию интегрированных профессиональных экономических объединений. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить Ассоциацию руководителей регионов и бизнес-сообществ стран Центральной Азии в целях развития торгово-экономических связей. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, предлагая выстраивать общие интеграционные процессы вокруг возрождения Великого шелкового пути, не раз отмечал, что необходимо создавать общую экономическую и транспортную инфраструктуру. Это позволит государствам ЦАР, не имеющим выхода к морям, обеспечить выход к рынкам стран, граничащих с современной территорией Шелкового пути. Здесь проживает более 3-х миллиардов человек.Для привлечения инвесторов, Казахстан предлагает сделать акцент также на развитие регионального туризма. Так, в Астане высказали предложение о создании в ЦА аналога шенгенской визы между государствами региона. По мнению казахстанской стороны, такая «Silk-виза» привлечет туристов из дальнего зарубежья. Впрочем, общая виза пока - лишь идея.В настоящее время, государства ЦАР нацелены на углубление экономического сотрудничества. И транзитный потенциал региона - одна из важнейших интеграционных составляющих. В Казахстане считают, что проблемы в этой отрасли необходимо решать совместно, без политического торга, без выдвижения на первый план нужд и потребностей отдельно взятых стран. Поскольку только в условиях открытости и дружбы, объединение потенциала стран Центральной Азии даст максимальные результаты.