Обращаемся от безысходности



Уважаемая редакция, мы, жители дома № 8, ул. Янги Куйлюк Мирабадского района Ташкента, обращаемся к Вам от безысходности. Наш дом построен в 1999году, но за все эти годы в нем не произведен капитальный ремонт ТЧСЖ «Билимдон», несмотря на наши неоднократные обращения.



Начальники прежние отказывались, ссылаясь на «новый дом» и после 10-15 лет, а настоящие ссылаются на отсутствие денег, хотя неоднократно брали кредиты в банке. Нам также не предоставляют отчет о финансовых средствах, проведенных работах, на что именно потрачены кредиты и какие были затраты. Жителей нашего дома всегда игнорируют при проведении избрания начальника ТЧСЖ. Руководство района на наши обращения не реагирует.



С уважением, жители дома № 8 ул. Янги Куйлюк Мирабадского района г. Ташкента.

