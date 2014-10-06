Стучите и обрящете

Постановлением правительства Узбекистана с 1 июля 2019 года гражданам, предоставляющим видеоматериалы по нарушению правил дорожного движения, будут выплачивать денежное вознаграждение, эквивалентное 1 доллару США за каждый зафиксированный факт. В документе подчеркивается, что сведения о лицах, предоставивших видеозаписи, разглашению не подлежат.









