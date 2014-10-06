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Стучите и обрящете

Постановлением правительства Узбекистана с 1 июля 2019 года гражданам, предоставляющим видеоматериалы по нарушению правил дорожного движения, будут выплачивать денежное вознаграждение, эквивалентное 1 доллару США за каждый зафиксированный факт. В документе подчеркивается, что сведения о лицах, предоставивших видеозаписи, разглашению не подлежат.


Стучите и обрящете


Соб. инф.



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Просмотров: 953     25 сентября 2018


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