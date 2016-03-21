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Это наша с тобой биография

27 сентября в Ташкенте будет представлен уникальный проект «101», основанный на недавно полученных документальных данных о героической и трагической судьбе в годы Второй мировой войны сто одного воина из Узбекистана. Мужественно и достойно пройдя через все муки ада в концлагере голландского города Амерсфорт, они погибли, так и не узнав, что своим подвигом разрушили коварный план Гитлера.

26 сентября в Ташкент по приглашению государственных организаций Узбекистана прибывает нидерландская делегация Фонда «Советское Поле Славы» во главе с Ремко Рейдингом - выдающимся исследователем и писателем, директором Фонда, «Королевским рыцарем Нидерландов». Именно его 20-летние исследования позволили узнать о сто одном узбекском герое, погибшем и захороненным в Голландии.

Новые данные были получены уже в 2017-2018 годах, благодаря исследованиям, которые провели писатели Анвар Иргашев и Юлия Медведовская при поддержке Национального агентства «Узбеккино» и посольства Республики Узбекистан в странах Бенилюкс.

Как оказалось, узбекские солдаты стали жертвами большой «пропагандистской машины» фашистской Германии и были специально отобраны для особо важной и секретной акции. Адольф Гитлер лично поручил создать пропагандистский фильм о солдатах Красной Армии, где они должны были выглядеть лишёнными человеческого достоинства, слабыми и примитивными существами. И всё для того, чтобы поднять «пошатнувшийся дух» немецких солдат перед одним из самых главных сражений Второй мировой войны - битвой за Москву.

Создание этого фильма фюрер объявил приоритетной задачей. Его выход на экраны ожидали к началу ноября 1941 года. В съемочную группу привлекли лучших кинематографистов рейха. А в концлагере «Амерсфорт», узниками которого стал сто один узбекский боец, должны были подготовить «материал» для фильма.

Всё, казалось, шло как надо, но планам Гитлера так и не дано было осуществиться.

… Всего сто один человек! Но они были настоящими воинами! Фашистские солдаты не получили идеологической помощи, они не только проиграли сражение, но и потеряли здесь около одного миллиона солдат и офицеров. Подвиг узбекских героев, внесших неоценимый вклад в победу ценой своих жизней, останется на века в памяти людей.

В целях увековечения имен узбекистанцев, участвовавших в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, воспитания молодого поколения на примере подвигов отцов и дедов, 24 июля этого года президент Узбекистана издал постановление.

27 сентября в пресс-клубе Союза молодежи Узбекистана состоится пресс-конференция, связанная с уникальным проектом «101», в которой будут участвовать Ремко Рейдинг и его голландские коллеги, авторы романа «101» - Анвар Иргашев и Юлия Медведовская, руководители государственных и общественных организаций, дипломаты и журналисты.

Это наша с тобой биография


По материалам пресс-релиза



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Просмотров: 345     26 сентября 2018


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