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Мало давали, потому и забрали?

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, сотрудники Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали гражданина А. Ю. при передаче взятки в размере 400 долларов США инспектору оперативного филиала Янгиюльского отдела Бюро принудительного исполнения. Взятка предлагалась за то, чтобы инспектор не заметил незаконного подключения строящейся теплицы к газовым сетям.

Инспектор районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, которому предложили всего 200 долларов за исключение из материалов проверки недостатков в работе СЭС, сдал начальника санитарно-эпидемиологической станции.

Ничтожной посчитал взятку в размере 300 долларов старший инспектор Бюро принудительного исполнения в Андижане. Денежку ему, если верить пресс-службе прокуратуры, предложили за отказ от поверки электрического счетчика, установленного на предприятии по хранению мороженого. Нет денег - это тоже не деньги, наверное, подумал инспектор и сдал коллегам расхитителя электроэнергии.

Любопытно, встречались ли в практике Генеральной прокуратуры рапорты принципиальных сотрудников о предложенных им за «нужное» решение проблемы 50, 100, 500 и более тысяч долларов?

Мало давали, потому и забрали?


Соб. инф.



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Просмотров: 497     26 сентября 2018


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