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Наставление для девушек

По информации из осведомленных источников, уголовное дело по признакам шантажа и вымогательства возбуждено в отношении прокурора управления по надзору за исполнением законодательства в сфере транспорта Генеральной прокуратуры (имя-фамилия редакции известны), около трёх месяцев назад перешедшего сюда из Министерства юстиции.

Основанием для возбуждения дела стали результаты служебного расследования инспекции по обеспечению внутренней безопасности, осуществленного на основе поступившего сигнала. Выяснилось, что прокурор, переспав с сотрудницей одного из министерств, записал утехи на видео и, под угрозой выставить запись в социальные сети, потребовал от неё 1 тысячу долларов. Как утверждает источник, первоначально в прокуратуре пытались спустить инцидент на тормозах, но опасаясь утечки информации и возможной реакции на неё главы государства, всё-таки решились на расследование.

Заметим, что это уже третье ЧП в структуре управления по надзору за исполнением законодательства в сфере транспорта Генеральной прокуратуры, на профессиональном сленге, именуемым «10.2». Однако это не сказывается на карьере его начальника, якобы пользующегося покровительством очень важного должностного лица. На селекторном совещании, состоявшемся днями ранее, генеральный прокурор Узбекистана назвал действия сотрудника своего ведомства, шантажировавшего женщину и вымогавшего у неё деньги, возмутительным. Попутно он заявил, что располагает информацией о готовящейся взятке в размере 400 тысяч долларов, которую требуют сотрудники прокуратуры Ташкентской области. То ли предупредил, то ли предостерёг.

Можно предположить, что интенсивность, с которой в последние дни пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает об отказе своих сотрудников брать взятки в размере 100, 200 и 300 долларов, имеет одну единственную цель – притупить бдительность президента Узбекистана, сконцентрировав его внимание на позитивных изменениях в системе, но скрыв альтернативную информацию о проявлениях масштабной коррупции вкупе со столь же масштабной безнравственностью.

Наставление для девушек


Соб. инф.



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Просмотров: 1185     26 сентября 2018


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