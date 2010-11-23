Возвращение Талиба

26 сентября из Франции на родину, после 12 лет эмиграции, возвратился председатель Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) Талиб Якубов. В столичном аэропорту его встречали близкие родственники, коллеги, друзья.

Узбекистан правозащитник покинул летом 2006 года, опасаясь преследований власти. В Алма-Ате получил статус политического беженца, после чего переехал во Францию. Сегодня ему 80 лет. Один из его единомышленников того периода – Михаил Ардзинов отбыл из Узбекистана навсегда. Другие – Марат Захидов и Сурат Икрамов – никогда не покидали страну.

