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Возвращение Талиба

26 сентября из Франции на родину, после 12 лет эмиграции, возвратился председатель Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) Талиб Якубов. В столичном аэропорту его встречали близкие родственники, коллеги, друзья.

Узбекистан правозащитник покинул летом 2006 года, опасаясь преследований власти. В Алма-Ате получил статус политического беженца, после чего переехал во Францию. Сегодня ему 80 лет. Один из его единомышленников того периода – Михаил Ардзинов отбыл из Узбекистана навсегда. Другие – Марат Захидов и Сурат Икрамов – никогда не покидали страну.

Возвращение Талиба


Соб. инф.



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Просмотров: 270     27 сентября 2018


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