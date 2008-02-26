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Доверие как фундамент развития

28 сентября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств-участников СНГ. Президент Узбекистана прибыл в Таджикистан днём ранее, продемонстрировав устойчивое и неизменное стремление возглавляемой им страны развивать и укреплять двусторонние отношения.

В ходе первого дня пребывания Шавката Мирзиёева в Таджикистане состоялась церемония открытия в Душанбе нового парка и памятников Абдурахману Джами и Алишеру Навои. Президенты также посетили город Турсунзаде, где ознакомились с работой Таджикского алюминиевого завода (ТАЛКО), а также нового совместного предприятия по производству специальной техники, созданного в июле этого года. Побывали главы государств и на селе.

Фото УзА

Доверие как фундамент развития


Соб. инф.



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Просмотров: 462     28 сентября 2018


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