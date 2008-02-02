Главное - снять деньги с дехкан



24-29 сентября 2018 года



Ведущие официальные СМИ 26 сентября опубликовали сообщение УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял Председателя Великого национального собрания Турецкой Республики».



В этом же номере газеты на первых полосах поместили сообщение УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял Чрезвычайного и Полномочного посла США». «В завершение встречи за большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя государствами Чрезвычайный и Полномочный посол США Памела Спратлен награждена орденом «Дустлик», - говорится в сообщении.



В газетах 27 сентября опубликован указ президента «Об организации деятельности фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан».



В печати 28 сентября распространен отчет УзА «Сотрудничество, основанное на дружбе и добрососедстве, еще более укрепляется» - о посещении президентом Узбекистана Таджикистана для участия в очередном саммите СНГ.



В этот же день газеты опубликовали постановление главы государства «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках».



Республиканские СМИ 29 сентября опубликовали текст выступления президента Узбекистан на заседании Совета глав государств-участников СНГ в городе Душанбе. На первых страницах газеты также поместили отчет УзА «Душанбинский саммит СНГ».



В этот же день в печати опубликован текст поздравления президента «Учителям и наставникам Узбекистана» и указ «О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с днем учителей и наставников».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 28-29 сентября опубликовано «Информационное сообщение о шестнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан».



В субботних номерах ряда газет опубликован большой материал УзА «Индия готовится к государственному визиту Президента Узбекистана».



Газета «Народное слово» 27 сентября опубликовала интервью с директором Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре под заголовком «Пора отказаться от старых привычек». Глава бюро сообщил, что с июня 2017 по сентябрь 2018 года Бюро обеспечено взыскание задолженности в размере 21 трлн 92 млрд сумов, что на 6 трлн 683 млрд сумов больше предыдущего аналогичного периода.



Газета «Правда Востока» 25 сентября под заголовком «Осторожно, опасный переход!» подняла проблему того, что по нерегулируемой «зебре» пройти дорогу очень опасно и именно там происходит большое число ДТП.



В это же номере газеты в заметке «Наворовали у детей?» рассказывается о беспределе, который выявлен в детсаду 197 Шайхантахурского района Ташкента. По данным автора, в день проверки со склада было списано 56,2 кг мяса, но на кухне оказалось только 8,98 кг. Нашли здесь неучтенных детей, которых «от аудиторов спрятали в кладовой, запертой на замок».



Газета «Узбекистон овози» 27 сентября опубликовала материал под заголовком «Цена хлеба и его стоимость». В нем говорится, что дешевые буханки не решали проблему тех, кто действительно нуждается, а вели к тому, что этот хлеб нередко просто пропадал, так к нему не относились должным образом. Автор отмечает, что такая форма социальной поддержки была неэффективной и не оправдала себя.



Газета «Инсон ва конун» 25 сентября опубликовала критический материал под заголовком «Почему образцовый дом совсем не образцовый?». Журналист издания рассматривает жалобу жителя Джизакской области, который оплатил авансовый платеж за новостройку, добросовестно вносит взносы за взятый кредит, а обещанное жилье никак не получит. В журналистском расследовании рассказывается о том, что дома строятся только для виду, все очень низкого качества, а компания «Курилиш инвест» только отмахивается от назойливых граждан, которые требуют выполнения договорных обязательств.



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало статью под заголовком «Беда от «лирики». Автор пишет о проблеме распространения этого психотропного препарата и отсутствии нормативно-правой базы для более жесткого наказания за его распространение.



Газета «Жамият» отвела целую страницу одной улице в Кибрайском районе. В фоторепортаже «Бесхозная улица» показано, что она нуждается в капитальной реконструкции, в плачевном состоянии находятся системы электро- и газоснабжения.



